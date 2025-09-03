Irekiak Gallery Weekend celebra su quinta edición abriendo puertas al arte contemporáneo

Donostia consolida, por quinto año consecutivo, su apertura a nuevas expresiones y a la difusión del arte contemporáneo. Las galerías volverán a tomar las calles ... o, mejor dicho, el público volverá a tomar las galerías; a dejar que las salas de exposiciones, las obras de arte, las creaciones y los artistas ocupen el centro de la ciudad. Las proyecciones iluminarán de nuevo la fachada del Kursaal, como si el arte necesitara hacerse visible en su forma más literal.

Irekiak Gallery Weekend, que celebra su quinta edición del 12 al 14 de septiembre, regresa con el impulso del compromiso institucional y, sobre todo, con la complicidad del público. Un evento que ya forma parte del pulso cultural de la ciudad. Cinco años después de aquel primer gesto —cuando las galerías donostiarras decidieron organizarse y tender puentes con las instituciones para dar visibilidad a su trabajo—, Irekiak Gallery Weekend es ya mucho más que un fin de semana de arte. Es un acontecimiento que une barrios, espacios y prácticas artísticas diversas. Una oportunidad para que el público cruce el umbral de los templos artísticos sin miedo y descubra lo que ocurre dentro.

Este miércoles en Tabakalera ha tenido lugar la presentación oficial del programa, en la que Edurne Ormazabal, acompañada de Iker Antia y Lourdes Pérez, representantes de DAGGE (Asoaciación de Galerías de Arte Contemporáneo de San Sebastián) y Jaime Otamendi, director de Donostia Kultura, ha subrayado que «es una ocasión excelente para acercar a la ciudadanía el arte contemporáneo». Por su parte, Otamendi ha apelado al compromiso colectivo al afirmar que «hay que dar mimo al arte y, desde las instituciones, hacer lo posible por reactivar la actividad artística de la ciudad».

Cartografía humana

En esta quinta edición participan seis galerías: Cibrián, Arteko y La Central Art Gallery, Ekain, Arteztu y Sakana, que se une este año. Todas inauguran simultáneamente el viernes 12, de 17.00 a 21.00 horas, las exposiciones que formarán parte de la agenda del fin de semana artístico. Las muestras podrán visitarse durante todo el fin de semana en horario extendido y para quienes busquen una mirada acompañada habrá rutas comentadas en euskera y castellano por los distintos espacios. A partir del sábado, y también el domingo, los recorridos comenzarán a las 11.30 horas y se repetirán a las 17.00 horas.

Los contenidos de las exposiciones conforman un mapa emocional y plural del arte contemporáneo. La galería Ekain contará con la exposición 'Barne begirada (Mirada interior)', que reúne la obra pictórica de Mikel Díez Alaba y Marta Marugán, dos trayectorias paralelas unidas por una poética íntima de la abstracción. En Arteko, Joxan Iza despliega su imaginario híbrido de pintura, collage y objetos en 'Zatixak (Fragmentos)', inaugurando además el nuevo local de la galería, ahora en la calle Dunas.

La Central Art Gallery propone un viaje más orgánico con 'Basoan zehar (A través del bosque)' de Elena Setién, grabadora y artista donostiarra que trabaja desde el bosque como metáfora de introspección y resistencia. Su intervención del sábado, 'Del proceso creativo a la intervención artística', un trabajo participativo con el público asistente, invita a crear colectivamente un bosque de líneas y trazos, donde el arte sucede con otros.

Arteztu acoge la provocadora propuesta de Pau Figueres Ortiz, 'Zu atrapatu arte (Trashvertising)', una crítica visual al poder semiótico de la basura de marca y una relectura de los residuos como vestigios tóxicos de nuestro consumo. Mientras tanto, en Cibrián, Susan Cianciolo regresa con una exposición performativa, 'The Giants of the Circle & with The Birds of Circus, The Hawk Looks out with The Golden Eagle, Adult and Juvenile', inspirada en los desfiles de gigantes del folclore vasco, donde los trajes son esculturas vivas y el relato se escribe en movimiento. Por último, en Sakana, la fotografía se convierte en rito sensorial con la obra de Taki Bibelas, que en 'Water & Sacred Shores' explora la relación entre cuerpo, agua y orilla a través de imágenes que disuelven los límites entre lo íntimo y lo cósmico.

Arte en expansión

En el marco de la celebración por su décimo aniversario como Centro Internacional de Cultura Contemporánea, Tabakalera amplifica la potencia de Irekiak Gallery Weekend con dos exposiciones que transitan entre el arte y el cine. Por un lado, añaden a la agenda la muestra 'Pálmason', dedicada al artista y cineasta islandés Hlynur Pálmason, que explora las tensiones entre el séptimo arte, instalación y fotografía con obras como 'One Winter' o 'Lament for a Horse', que cuestionan los límites entre el tiempo y la materia. Por otro, 'Arcoíris 82', de la cineasta Irati Gorostidi Agirretxe, parte del material de su primer largometraje 'Aro berria' para reflexionar sobre comunidad, archivo y experimentación visual.

Además, cada noche del 12 al 15 de septiembre, la fachada del Kursaal se convertirá una vez más en una pantalla viva, donde se proyectarán instalaciones audiovisuales de gran formato fruto de la colaboración entre Tabakalera y Kursaal en su apuesta por el arte digital y las nuevas expresiones. Las proyecciones, de viernes a lunes a las 20.30 horas, buscan interpelar al paseante, romper la inercia urbana y hacer que el arte suceda también en la piel de la ciudad.