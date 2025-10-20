Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Danza

Crítica de Donostia Dantzan Gala: Bajo la sombra de Iztueta

Iratxe de Arantzibia

Iratxe de Arantzibia

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:14

La recopilación de las danzas tradicionales vascas por Juan Ignacio Iztueta en 1824 marcó un hito en cuanto a conservación y transmisión de las mismas. ... Su legado continuó a través de los diferentes eslabones generacionales que representan los maestros José Antonio Olano, José Lorenzo Pujana y Cándido Pujana. En la actualidad, hay dos grandes concepciones en torno a la danza vasca: por una parte, el mundo más autóctono y genuino del folclore vasco, representado por grupos como Arkaitz y Goizaldi; y por otra, un concepto más heterodoxo que pone el acento en la recreación de diversas estampas costumbristas del país, como el caso de Eskola. Las dos visiones estuvieron muy presentes anoche en la gala 'Donostia Dantzan' en el Victoria Eugenia.

