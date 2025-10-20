Crítica de Donostia Dantzan Gala: Bajo la sombra de Iztueta

La recopilación de las danzas tradicionales vascas por Juan Ignacio Iztueta en 1824 marcó un hito en cuanto a conservación y transmisión de las mismas. ... Su legado continuó a través de los diferentes eslabones generacionales que representan los maestros José Antonio Olano, José Lorenzo Pujana y Cándido Pujana. En la actualidad, hay dos grandes concepciones en torno a la danza vasca: por una parte, el mundo más autóctono y genuino del folclore vasco, representado por grupos como Arkaitz y Goizaldi; y por otra, un concepto más heterodoxo que pone el acento en la recreación de diversas estampas costumbristas del país, como el caso de Eskola. Las dos visiones estuvieron muy presentes anoche en la gala 'Donostia Dantzan' en el Victoria Eugenia.

Donostia Dantzan Gala Baile Arkaitz Añorgako Dantzariak, Goizaldi Dantza Taldea y Eskola Dantza Taldea.

Música Donostiako Udal Txistu Banda.

Lugar Victoria Eugenia.

Fecha 19-10-2025.

Aforo 365 personas.

Tras el inicio conjunto de los tres grupos, Goizaldi y Arkaitz ofrecieron sendas entregas centradas en las danzas de contenido renacentista de Gipuzkoa -'makil haundi', 'makil txiki', 'uztai txiki', 'brokel dantza' y 'zinta dantza'-. El contrapunto a la ortodoxia vino de la mano del alegre baile de Eskola en 'Nesken fandangoa'. El periplo por el folclore vasco continuó con las 'Dantzari-dantza' vizcaínas de Goizaldi, las danzas de la festividad del Corpus Christi en Oñati, interpretadas por Arkaitz, 'Urketariak', una pieza sobre las aguadoras donostiarras de Eskola, grupo que también protagonizó la mascarada de Zuberoa del Carnaval vasco, y las danzas de Otsagabia de la mano de Arkaitz. Todo ello con música en directo de la Banda Municipal de Txistularis.

Para cerrar el círculo en torno a la tradición guipuzcoana del maestro Iztueta, los tres grupos se reunieron en una concatenación de 'soka-dantza', 'agurra' y 'kalejira', con la que finalizó el espectáculo y se clausuró la cuarta edición del festival Iturritik.