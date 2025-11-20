Ipuscoa: Kutxa Fundazioa muestra una mirada contemporánea al territorio en el milenario de su nombre

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:31 Compartir

Kutxa Fundazioa quiere sumarse a la conmemoración del milenario del primer documento escrito en el que aparece la palabra «Ipuscoa» con una revisión del libro que publicó, en 1932, Pascual Marín, titulado 'Lo admirable de Guipúzcoa'. La revisión consiste en un proyecto fotográfico para el que han sido invitados cuatro fotógrafos: María Azkarate, Peter Bialobrzeski, Dragana Jurišić y Lobo Altuna.

Cada uno de ellos ha abordado, desde una perspectiva diferente, el fenómeno de la topofilia en sus dos componentes: un grupo social y un entorno delimitado. La topofilia como la relación de afecto que une un grupo social con su entorno, que le hace permanecer en él a pesar, por ejemplo, de las condiciones adversas, o mantener un lazo emocional con la tierra que tuvo que abandonar.

El territorio se entiende hoy como una construcción social, histórica y simbólica. No es algo dado, sino creado, vivido y significado a lo largo del tiempo. Las prácticas cotidianas, las relaciones sociales, las infraestructuras, los rituales, la arquitectura y el arte configuran el territorio como un tejido de sentidos. Este tejido no es homogéneo ni estable; está sujeto a conflictos y cambios constantes en función de las variables económicas y sociales.

María Azkarate nos plantea cómo el borde, que no es una línea, sino un espacio en sí mismo, ha estado siempre en esa dualidad entre la invisibilidad del presente y su construcción en la memoria.

Peter Bialobrzeski ha construido una serie en la que modernidad y memoria se combinan en un paisaje que rompe con la idea de lo patrimonial, integrándose en la complejidad de una realidad mixta, en la que las tradiciones no se mezclan exactamente con la modernidad, sino con un modo específico de interpretar y adaptar lo moderno.

Dragana Jurišić se plantea mostrar no cómo somos, sino cómo somos vistos. Ese juego implica interponer entre la mirada y el objeto una serie de condicionantes culturales que son los de quienes nos miran. Su mirada es puramente poética, una reacción al contraste del mundo que confronta y las ideas que residen en la mente del que mira.

El recorrido concluye con una visión del paisaje humano a cargo de Lobo Altuna. Si al principio hablábamos de topofilia, ahora nos tenemos que plantear la combinación de ese sentimiento con los que tienen que reconstruir el suyo entre nosotros, combinando sus costumbres con las nuestras y creando una nueva sociedad tan mixta como imparable.

Información práctica Comisario : Ramón Esparza.

Fechas : del 21 de noviembre de 2025 al 01 de marzo de 2026.

Horario : de martes a domingo, de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.

Entrada gratuita .

Lugar: Kutxa Fundazioa Artegunea (Tabakalera, planta 0)