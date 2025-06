De la reina Isabel I a Lady Di, influencers desde el siglo XVI Jantziaren Zentroa de Errenteria reúne nueve ejemplos y looks de mujeres históricas que han marcado tendencia en los últimos siglos

La princesa de Gales, Lady Di, fue sin discusión la mayor influencer de moda de los años 80 y 90, cuando aún no existían las ... redes sociales y solo la televisión y las revistas viralizaban los looks que vestían las princesas, actrices, políticas... Esas tendencias que ahora se siguen a través de Instagram o TikTok han tenido como reclamo durante siglos a personajes muy relevantes de la sociedad de cada tiempo y ahora, Jantziaren Zentroa, de Errenteria, selecciona nueve de ellos. Son nueve mujeres 'influencers' de todos los tiempos con un look característico, que marcaron la moda y el estilo de su época.

Es la propuesta que el pequeño pero curioso y original museo errenteriarra ofrece este verano, desde este sábado 7 de junio hasta el 28 de septiembre. Comenzando por Isabel I de Inglaterra que «vestía para ser vista», María Antonieta o Sissi, la emperatriz de Austria, y dando un salto al siglo XX con Eva Perón, la modista de alta costura Cocó Chanel o la mayor influencer de los 90 Lady Di. Todas fueron admiradas y copiadas. Crearon sus propios look para sus actos públicos «con un objetivo concreto: transmitir poder, ser imagen de un gobierno o monarquía, mandar un mensaje de empoderamiento al resto de las mujeres...», explican desde el museo, en el que seleccionan nueve de esos trajes, que marcaron a estas grandes damas desde el siglo XVI hasta los años 90. Ampliar De Isabel I de Inglaterra a Sissi. Se trata de réplicas de los trajes más emblemáticos de cada una de ellas, no los originales, y junto a cada uno de ellos puede leerse parte de su historia y su relación con la moda y los diseños. Así, de la aristócrata española Eugenia de Montijo se recuerda, por ejemplo que «jugó un papel clave en la carrera de Charles Frederick Worth, considerado el padre de la alta costura», y que vistió a Sissi en su coronación como reina de Hungría. Y de las más actuales, como la actriz, política, primera dama de Argentina Eva Perón, se remarca que «utilizó la moda y la alta costura para enfrentarse a las mujeres de la alta sociedad que la consideraban vulgar y sin clase», y con sus trajes y vestidos, como el espectacular dorado brillante que se muestra en la exposición, quiso «transmitir con su imagen un mensaje de empoderamiento para todas las mujeres». «Son 9 mujeres, 9 looks y estilos que siguen inspirando a los grandes diseñadores del momento», indican desde Jantziaren Zentroa, donde invitan a acercarse a la exposición situada en la planta baja de Kapitain-etxea. Y que puede verse desde este sábado 7 de junio hasta el 28 de septiembre, los sábados de 11.00-14.00/17.00-20.00 y los domingos y festivos de 11.00-13.00. Otra exposición permanente Además, quien quiera conocer el trabajo interno que se realiza durante el montaje de la próxima exposición permanente que se instala también este mes, se ha organizado el 21 una visita guiada especial, mañana y tarde, en la que los interesados pueden ver cómo trabajan los miembros del museo y hablar con ellos sobre cómo se monta y se prepara esta nueva muestra.

