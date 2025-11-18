De iluminar el Café Novelty a pieza del museo San Telmo

La vidriera fabricada hacia 1900 por la empresa francesa Hermanos Mauméjean para el Café Novelty de San Sebastián es la nueva obra destacada en el ... museo San Telmo. Crearon la pieza para el establecimiento del Boulevard y, cuando este cerró sus puertas en 1917, se mantuvo en el comercio Trust Joyero, que abrió en el mismo local. Es una pieza de vidrio y plomo de 2,18x2,28 metros que proviene de la colección de la Diputación Foral. Se podrá visitar en la sala de la colección de arte histórico del Museo San Telmo hasta el 26 de abril de 2026.

El Café Novelty fue una elegante pastelería-cafetería inaugurada al inicio del siglo XX en la capital guipuzcoana. Ubicada en el número 15 del Boulevard donostiarra, en un edificio propiedad de la familia Echeverría, nació como café, pastelería y sala de té. Fue un negocio muy innovador, con bármanes que preparaban cócteles, algo inusual en la ciudad por aquel entonces.

La Casa Mauméjean, una de las empresas vidrieras más importantes de la época, se fundó en 1860 en Pau. Destacó desde sus inicios por manufacturar vidrieras para iglesias y oratorios. Fueron los responsables de construir, entre otras, las vidrieras de la catedral de Baiona o las del Ayuntamiento de Biarritz. Entre 1907 y 1909 abrieron una sucursal en la calle Pedro Egaña de San Sebastián, desde donde fabricaron la mayoría de los encargos. Esta vidriera es un claro exponente de la estética y decoración de los comercios y tiendas de esa época, como se podrá descubrir en la conferencia que el 22 de enero ofrecerán Amaya Sánchez Bakaikoa y Ricardo Hernanz Maderuelo en el salón de actos del museo, con entrada libre hasta completar aforo y streaming.