Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La vidriera de la Casa Mauméjean creada para el Café Novelty. STM

De iluminar el Café Novelty a pieza del museo San Telmo

Expuesta al público hasta el 26 de abril la vidriera de la casa Mauméjean creada en 1900 para el local hostelero donostiarra

R. Korta

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La vidriera fabricada hacia 1900 por la empresa francesa Hermanos Mauméjean para el Café Novelty de San Sebastián es la nueva obra destacada en el ... museo San Telmo. Crearon la pieza para el establecimiento del Boulevard y, cuando este cerró sus puertas en 1917, se mantuvo en el comercio Trust Joyero, que abrió en el mismo local. Es una pieza de vidrio y plomo de 2,18x2,28 metros que proviene de la colección de la Diputación Foral. Se podrá visitar en la sala de la colección de arte histórico del Museo San Telmo hasta el 26 de abril de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  4. 4 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  5. 5 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  6. 6

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  7. 7 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  8. 8

    Rufián carga duramente contra Mazón y le llama «inútil» y «psicópata»
  9. 9

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda, además de maltratar a sus 2 hijos
  10. 10 El magnate francés que se niega a vender chocolate Lindt en sus supermecados: «Yo pienso en mis clientes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco De iluminar el Café Novelty a pieza del museo San Telmo

De iluminar el Café Novelty a pieza del museo San Telmo