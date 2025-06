Iker Valle ireflexiona sobre la «desconexión con la naturaleza»

El artista Iker Valle (Andoain, 1976) ha querido transmitir en sus pinturas las vibraciones que le genera la naturaleza. Todo surgió en el bosque nevado ... de Irati, mientras realizaba una travesía en la nieve, y veía y sentía el sonido y el movimiento de los árboles a su paso. De esa experiencia surgió el proyecto 'Vibraciones de la naturaleza' en el que todavía se encuentra inmerso. Ahora, por primera vez, una treintena de trabajos que componen esta serie se exponen en la Galería Ekain, en la parte vieja donostiarra, hasta el 12 de julio.

Todas las obras tienen un denominador común. Líneas verticales en la parte superior y la presencia del bosque en la inferior, en blanco y negro y también en color, porque la serie ha ido evolucionando desde que empezó a trabajar en ella en 2022.

«Al principio solo eran líneas en blanco y negro y también en azules, que hacían referencia única y exclusivamente a la vibración, pero poco a poco se ha ido transformando en paisajes que mezclan un poco la figuración y la abstracción». Con todo ello el artista invita al espectador a reflexionar sobre la desconexión del ser humano con la naturaleza, «porque cada vez vivimos más ajenos a ella», sostiene.

Papel y lienzo

En la muestra se presentan dos tipos de obras. Por una parte, las creadas sobre papel hecho a mano, en su mayoría en blanco y negro, y por otra parte las realizadas sobre lienzo, en distintos tamaños, donde el color también reclama su protagonismo. Otras tres creaciones de esta serie se han incluido en la exposición colectiva 'Gipuzkoa. Izanetik izena 1025-2025' que se ha organizado en la iglesia San Salvador de Altzo, con motivo de los mil años de la aparición del primer documento en el que se menciona nuestro territorio.

Todas las obras expuestas tienen un denominador común: líneas verticales en la parte superior y el bosque en la inferios

La serie 'Vibraciones de la naturaleza' es el resultado de la evolución «lógica» que ha experimentado Iker Valle en los últimos años, «en ese camino abstracto del que venía antes ya empezaron a aparecer unas líneas, lo que ya iba sugiriendo más o menos lo que podía aparecer», explica. Ocurrió en su anterior serie, que llevaba por título 'Policromía del silencio', donde «empecé a ver paisajes».

Residencia en Francia

Una residencia que realizó en el Valle de Loira, en Francia, en el año 2022, en un espacio que se encontraba en medio de la naturaleza, le «animó» finalmente a desarrollar este tema, en el que sigue centrado y no tiene claro «en qué va a terminar», porque reconoce que su proceso artístico es un aprendizaje constante. «Esta serie comenzó con blancos y negros, luego azules, hasta que llego el color. Todavía me deja margen para investigar y me sigue sorprendiendo».

Ampliar Varias de las obras están pintadas en papel hecho a mano. Lobo Altuna

Solo uno de los cuadros expuestos lleva título, 'Aware', una palabra japonesa que hace referencia «a ese momento de belleza efímera, cuando surgen esas pequeñas cosas de la naturaleza o de la vida que consiguen atraparte o te hacen sentir de una manera especial, un amanecer, un atardecer, un paisaje concreto... algo que nos puede pasar en cualquier instante de la vida». Esos momentos únicos es lo que buscan evocar en la serie 'Vibraciones de la naturaleza'.