Un idioma al servicio de la tecnología

Liderazgo público

Cuando en 1859 Charles Darwin escribió que las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio, estoy segura que no estaba pensando en la revolución digital. Pero tomo prestada la frase porque no puedo estar más de acuerdo ante el gran desafío digital que ya estamos viviendo. Esta gran transformación digital, que algunos llaman la cuarta revolución digital, nos empuja a un nuevo paradigma de vida, de sociedad, de modelo productivo en el que como responsables públicos, las administraciones debemos adoptar un papel de líderes para acompañar en el cambio y no dejar a nadie atrás.

El Gobierno de La Rioja lo está haciendo. Cree que la digitalización es el gran reto que tenemos para ganar el futuro de esta comunidad. Para conseguir una región competente y una sociedad talentosa con la era digital. Y por este motivo, estamos trabajando de forma conjunta con agentes sociales y económicos en ejecutar la Agenda Digital de La Rioja. Con La Agenda Digital, La Rioja está apostando por una economía digital, por educar y formar a ciudadanos digitales para mejorar la empleabilidad, por ofrecer más servicios digitales, por una inclusión social plena en el mundo digital. Conseguiremos ser un territorio inteligente. Pero entendiendo un territorio inteligente por aquel que ha conseguido dotar de conectividad ultrarrápida a todos nuestros pueblos para que un profesor pueda utilizar las mismas herramientas digitales para educar que aquel que da clases en una cabecera de comarca. Entendiendo un territorio inteligente por aquel en el que un vecino de Villarroya puede mandar un mensaje por WhatsApp y el autobús pase a buscarlo. Por poner algún ejemplo. Para ello, además, necesitamos el talento de esta región. Ya es una realidad que hay ofertas de trabajo en el mercado laboral que no se están cubriendo por falta de formación en estas nuevas profesiones tecnológicas.

Según los datos del curso 2015/2016, el 8,14% de graduados universitarios en La Rioja pertenecía a estudios relacionados con las TIC. Sin embargo, en ciclos formativos, el porcentaje de graduados en estudios TIC aumenta: el 34,81% frente al 29,61% de la media española. Por este motivo, el compromiso del Ejecutivo por fomentar el talento TIC es una prioridad. No es el fin, pero es el medio: entregaremos durante los próximos 3 años en todos los centros públicos hasta 9.600 tabletas y cerca de 500 pantallas digitales. Solo así creemos desde el Gobierno que impulsaremos el talento, crearemos empleo y seremos digitalmente competentes como ciudadanos y región.

Esther Gutiérrez | Directora de agenda digital