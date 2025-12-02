Homenaje a José Antonio Medina, maestro de varias generaciones de pianistas vascos
«Estamos recuperando el amplio legado de mi padre», dice su hija. Alumnos como Marta Zabaleta e Iñaki Salvador participan el jueves en el concierto de Musikene
San Sebastián
Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00
Los pianistas Marta Zabaleta, Miren Etxaniz, Iñaki Salvador y Pedro José Rodríguez fueron alumnos en el Conservatorio de San Sebastián de José Antonio Medina ... Labrada (Sevilla 1926-Donostia 1983). Este jueves, los cuatro compartirán escenario junto a su hija, la también profesora de piano en el mismo centro hasta hace dos años, Mercedes Medina, en un recital que ofrecerán en el auditorio de Musikene (19.00), donde interpretarán algunas de las obras compuestas por el docente, y que habían permanecido en el olvido hasta hace unos años.
José Antonio Medina falleció de forma «repentina», tal y como recuerda su hija, y los manuscritos y documentos que guardaba en casa «se quedaron en un armario». Hace tres años Mercedes se animó a «hincarle el diente a esa caja, abrirla y ver lo que había dentro». Para su sorpresa, encontró medio centenar de obras compuestas por su padre, escritas a mano, «con unas plicas finísimas y notas pequeñísimas». Desde entonces trabaja en la digitalización de esas partituras y su difusión. Ha grabado un disco con varias obras y ha visitado varios conservatorios donde ha presentado parte del trabajo de su padre.
El concierto:
-
Intérpretes. Maite Etxaniz, Iñaki Salvador, Marta Zabaleta, Pedro José Rodríguez, Mercedes Medina. Lectura de poemas a cargo de Ángel Marco.
-
Lugar Auditorio Musikene. Entrada libre.
-
Fecha y hora. Jueves, 4 de diciembre, 19.00 horas
El concierto de este jueves será el primero que reunirá a varios intérpretes sobre un mismo escenario para ofrecer algunas de las piezas compuestas por José Antonio Medina, con el aliciente de que todos ellos «fueron en su día alumnos de mi padre y hoy en día son grandes profesionales», por lo que la cita será «un homenaje de ellos mismos a mi padre», algo que emociona mucho a Mercedes Medina.
Además de las pianistas Maite Etxaniz, Marta Zabaleta, Pedro José Rodríguez, Iñaki Salvador y Mercedes Medina, en el recital participarán Koldo Armentia (flauta) y Pedro Mullor (trompa), que junto a Rodríguez interpretarán la obra 'La flor de la Champaca', que hace 45 años estrenó el autor y que volverá a sonar.
Además de las composiciones musicales, Medina también cultivó su vocación poética y dejó escritos cuatro libros. Algunos de esos poemas también se recitarán este jueves, en la voz de Ángel Marco. El director de Eresbil Pello Leiñena presentará el concierto y hará una breve reseña del que fuera catedrático del conservatorio de San Sebastián desde 1955 hasta su muerte y maestro de varias generaciones.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión