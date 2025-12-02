Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mercedes Medina, Pedro José Rodríguez e Iñaki Salvador, tres de los participantes en el recital. DE LA HERA

Homenaje a José Antonio Medina, maestro de varias generaciones de pianistas vascos

«Estamos recuperando el amplio legado de mi padre», dice su hija. Alumnos como Marta Zabaleta e Iñaki Salvador participan el jueves en el concierto de Musikene

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Los pianistas Marta Zabaleta, Miren Etxaniz, Iñaki Salvador y Pedro José Rodríguez fueron alumnos en el Conservatorio de San Sebastián de José Antonio Medina ... Labrada (Sevilla 1926-Donostia 1983). Este jueves, los cuatro compartirán escenario junto a su hija, la también profesora de piano en el mismo centro hasta hace dos años, Mercedes Medina, en un recital que ofrecerán en el auditorio de Musikene (19.00), donde interpretarán algunas de las obras compuestas por el docente, y que habían permanecido en el olvido hasta hace unos años.

