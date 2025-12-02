Homenaje a José Antonio Medina, maestro de varias generaciones de pianistas vascos

Los pianistas Marta Zabaleta, Miren Etxaniz, Iñaki Salvador y Pedro José Rodríguez fueron alumnos en el Conservatorio de San Sebastián de José Antonio Medina ... Labrada (Sevilla 1926-Donostia 1983). Este jueves, los cuatro compartirán escenario junto a su hija, la también profesora de piano en el mismo centro hasta hace dos años, Mercedes Medina, en un recital que ofrecerán en el auditorio de Musikene (19.00), donde interpretarán algunas de las obras compuestas por el docente, y que habían permanecido en el olvido hasta hace unos años.

José Antonio Medina falleció de forma «repentina», tal y como recuerda su hija, y los manuscritos y documentos que guardaba en casa «se quedaron en un armario». Hace tres años Mercedes se animó a «hincarle el diente a esa caja, abrirla y ver lo que había dentro». Para su sorpresa, encontró medio centenar de obras compuestas por su padre, escritas a mano, «con unas plicas finísimas y notas pequeñísimas». Desde entonces trabaja en la digitalización de esas partituras y su difusión. Ha grabado un disco con varias obras y ha visitado varios conservatorios donde ha presentado parte del trabajo de su padre.

El concierto: Intérpretes. Maite Etxaniz, Iñaki Salvador, Marta Zabaleta, Pedro José Rodríguez, Mercedes Medina. Lectura de poemas a cargo de Ángel Marco.

Lugar Auditorio Musikene. Entrada libre.

Fecha y hora. Jueves, 4 de diciembre, 19.00 horas

El concierto de este jueves será el primero que reunirá a varios intérpretes sobre un mismo escenario para ofrecer algunas de las piezas compuestas por José Antonio Medina, con el aliciente de que todos ellos «fueron en su día alumnos de mi padre y hoy en día son grandes profesionales», por lo que la cita será «un homenaje de ellos mismos a mi padre», algo que emociona mucho a Mercedes Medina.

Además de las pianistas Maite Etxaniz, Marta Zabaleta, Pedro José Rodríguez, Iñaki Salvador y Mercedes Medina, en el recital participarán Koldo Armentia (flauta) y Pedro Mullor (trompa), que junto a Rodríguez interpretarán la obra 'La flor de la Champaca', que hace 45 años estrenó el autor y que volverá a sonar.

Además de las composiciones musicales, Medina también cultivó su vocación poética y dejó escritos cuatro libros. Algunos de esos poemas también se recitarán este jueves, en la voz de Ángel Marco. El director de Eresbil Pello Leiñena presentará el concierto y hará una breve reseña del que fuera catedrático del conservatorio de San Sebastián desde 1955 hasta su muerte y maestro de varias generaciones.