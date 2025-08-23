Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de 'The Sun' a partir de los supuestos descubrimientos de John Herschel.

Los hombres murciélago de la Luna

La primera noticia falsa de alcance planetario convirtió hace 190 años a un periódico neoyorquino en el más vendido del mundo

Luis Alfonso Gámez

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:37

El descubrimiento de vida en la Luna convirtió en 1835 a un periódico popular neoyorquino en el más vendido del mundo. «Fue un engaño de ... primera categoría. Engañó a más personas durante más tiempo que ninguna otra historia falsa jamás escrita», dice el periodista Frank M. O'Brien en su libro 'The story of The Sun' (1918). Edgar Allan Poe lo considera «el engaño más brillante», y el editor de prensa Ralph Pulitzer, «la primera noticia falsa». Hace 190 años, el gran engaño de la Luna demostró el poder de los recién nacidos medios de comunicación de masas.

