Borja Jiménez abandona a hombros y feliz Vista Alegre tras su gesta histórica con 'Tapaboca'. Luis Ángel Gómez
Aste Nagusia de Bilbao

Histórico indulto de un toro de La Quinta

'Tapaboca', sexto de la corrida, pura estirpe Buendía, fue una máquina. Triunfo redondo de carácter e inteligencia de Borja Jiménez con él

Barquerito

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:25

Casi dos horas tardó en saltar el sexto toro de corrida, el cuarto de los cuatro de La Quinta de lidia ordinaria. Cárdenos y astifinos ... los cuatro. Más y mejor armado que ninguno ese último, que iba a merecer y conocer los honores del indulto. De nombre, 'Tapaboca'. Poco más de 500 kilos, en el tipo ideal de la sangre Buendía, careto además de cárdeno, un armónico cromo, galopó de salida con excelente estilo y tomó el capote de Borja Jiménez por abajo. Alegre y codicioso. La prontitud inequívoca de la bravura. Lances limpios en línea, suaves. Solo dos picotazos medidos que apenas hicieron sangre. Lidia mínima. En los dos encuentros levantó el piquero la vara. Crudo, por tanto. Cite de largo y el toro galopó desde las rayas del sol a las de enfrente entero y franco al capote de Emilio de Justo en un notable y sucinto quite por chicuelinas ajustadas y abrochadas con media.

