Habla con el mismo desparpajo y la misma velocidad que gasta en 'La Revuelta', el programa de TVE donde oficia de hombre orquesta a las ... órdenes de David Broncano. El popular Grison (Marcos Martínez en su DNI, Madrid, 1984) trae mañana viernes (21 horas) su show de música y humor al original escenario montado en la grada del estadio de Anoeta. Es una de las actividades del festival Korner, que auspician la Fundación Real Sociedad, Donostia Kirola y Donostia Kultura. Las entradas están a la venta a 22 euros, «que eso en San Sebastián no es nada», bromea un Grison imparable. «Vénganse, por mis chiquillos y porque les voy a cambiar la vida, aunque sea durante hora y media, por el precio de un pintxo».

– Tiene querencia por el País Vasco, le vemos actuar mucho por aquí últimamente.

– ¡Es que me compran que no veas! El público vasco me flipa: es respetuoso, participativo... Estáis 50 años por delante de los 'godos' de la península.

– ¿Qué ofrece en su show, titulado 'En bucle'?

– ¡Mercancía de la buena! Podemos llamarlo 'comedia musical': llevo guitarra y teclado, hago beatbox y la 'loop station', que va superponiendo capas de instrumentos. Hago versiones de todos los tiempos. Es como un 'jukebox' en el que la gente pide canciones, sube al escenario, baila, canta conmigo, contamos chistes... Parece que el público lo valora, porque quien viene suele repetir.

– El martes le vimos en su programa haciendo precisamente 'loops' con Ed Sheeran, uno de los grandes. Supongo que anotaría el momento en su cuaderno de grandes recuerdos.

– La verdad es que artísticamente fue una mierda, pero al menos parecíamos dos chavales pasándolo bien. Es un 'máquina', pero creo que no sabía bien qué hago. Queda el momentazo, sin duda.

– Sabe que su actuación en Donostia es en Anoeta, un campo de fútbol.

– Sí, estuve en una especie de bar del estadio hace dos años. Ahora es en la grada: esperemos que el sonido sea bueno y la gente disfrute. Ya se han vendido más de mil entradas y espero que aún suba la cifra.

– En ese estadio, aunque con aforo completo, actúan este mes Fermin Muguruza y Bruce Springsteen.

– De lo bueno, lo mejor. Muy bien Muguruza... Springsteen no sé quién es, aunque me han dicho que es un buen chaval.

– El show está dentro de Korner, un festival que aúna el fútbol y la cultura.

– A mí siempre me gustan los pelotazos... Me gusta más jugar al fútbol que verlo. En general me interesa más la práctica del deporte que lo que genera: el forofismo, la competitividad mala, los padres insultando a los árbitros... es menos sano.

– ¿Es seguidor de algún equipo en concreto?

– No, me gusta ver los buenos partidos en general. Familiarmente soy del Atlético de Madrid, porque del Atleti son mi abuelo y mi padre. Venimos del río Manzanares. Pero ahora me tira más Vallecas.

– ¿Qué me dice de la Real Sociedad?

– Tengo un buen recuerdo de mi actuación de hace dos años. Fui con la familia y dormimos en el camping de Igeldo, en plan vacaciones. A mí me gusta el rollo camping. Y tampoco tengo tanta pasta para un cinco estrellas. Los millones se los ha quedado Broncano (riendo). Yo soy un asalariado desde el primer día y lo sigo siendo.

– El día después de su actuación hay un diálogo en el mismo festival Korner, en Chillida Leku, entre Iñaki Gabilondo y Serrat hablando de fútbol.

– Qué pena que no puedo quedarme a verlo. Yo a Iñaki Gabilondo siempre le deseo lo mejor.

– ¿Y a Serrat no?

– También, claro. Es un poeta de la música. Mi padre me ponía todas sus canciones. Iñaki ya estuvo en el programa, y sería un puntazo que Serrat se animara.

– ¿Qué tal lleva Grison la fama?

– Hay días mejores que otros. Me reconoce gente por la calle, pero eso también me lleva a vender entradas. No me quejo: es un momento muy dulce para mí.

– ¿Cómo ha vivido la guerra de audiencias entre 'El hormiguero' y 'La Revuelta'?

– Me gustaría que volviera con la misma intensidad. Nosotros no vamos a por las audiencias a toda costa, tenemos algo de servicio social con los invitados que llevamos, a veces gente no habitual en la tele. A 'El hormiguero' le hemos dado energía, les ha vuelto a ver gente que ya les había abandonado. Es genial que convivamos. Solo me gustaría que ellos entraran más a la broma con nosotros.

– ¿Cómo es Broncano de cerca?

– Igual que de lejos. Un tipo tranquilo, buena gente, amigo de sus amigos. Estoy encantado de tener los jefes que tengo. No son mis jefes, son mis amigos. Bueno, son mis jefes aunque los veo como amigos.

– Ricardo Castella le fichó...

– Me vio actuando con la compañía Mayumana, donde yo hacía lo que sigo haciendo. Me propuso empezar en 'La resistencia' y ahí sigo ocho años después. Llevo bien la cuenta porque tuve un chiquillo poco después de que comenzara el programa.

– ¿Qué invitado le ha dejado una huella especial?

– Mi abuela, que con 97 años demostró lo fresca que está. O Aitor Francesena, el surfista ciego de Zarautz. Y Albert Plá, y Raúl Cimas, que es un genio de la comedia...

– ¿Quién le decepcionó?

– El cantante Peso Pluma no se comportó muy bien.

– Ahora le ha dado por cuidarse.

– Estoy a tope con la dieta y el cuidado físico. ¡Hasta me da pasta! ¡Estoy cosificado! Vivo el capitalismo extremo hasta que dentro de un par de años pueda escaparme a cuidar gallinas.