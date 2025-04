Desde guionista a DJ, las profesiones a las que aspiran los estudiantes

Josu Artola sonríe cuando se refiere al que será su primer trabajo en una película, al que ha accedido después de realizar las prácticas en ... la empresa Collider. «Va a ser mi primera película como ayudante de maquinista». Desde pequeño le atraía todo lo relacionado con las cámaras y la iluminación, y por eso se animó a cursar primero el grado medio y después el superior de Iluminación. Durante estos días, explica, «estamos en los interciclos, haciendo plantas de cámara para saber dónde poner la iluminación y la cámara, porque todo tiene que estar bien planeado para que todo salga bien el día del rodaje». Sin embargo, reconoce que «me ha encantando el mundo del maquinismo», por lo que intentará dedicarse a ello.

Urko Carmona Estudiante de Realización «Me gustaría ser guionista o dirigir mis guiones»

Tras cursar un grado de Administración, Urko Carmona se dio cuenta de que no se veía trabajando en una oficina ocho horas y decidió estudiar Realización «porque desde pequeño me han gustado los musicales, el teatro y el cine». Una vez superado los primeros meses «con clases más teóricas», ahora está disfrutando con la parte más práctica porque «ya trabajamos como si estuviéramos en una productora de verdad». Durante estos meses ha aprendido «a utilizar la cámara, a componer una imagen, a hacer un guion y saber cómo se trabaja en un rodaje», explica. Si pudiera elegir, le gustaría ser guionista, «o dirigir mis guiones». Poder crear su propio musical es uno de sus sueños, «pero voy poco a poco, con lo que vaya saliendo».

Leire Enríquez Estudiante de Producción «Me atrae todo el trabajo que hay antes del rodaje»

Primero hizo el grado de Realización y ahora se ha animado con el de Producción, «me llamaba mucho la atención todo el trabajo que hacían mis compañeros, sobre todo antes de que empezara el rodaje». Leire Enríquez admite que lo que más le está gustando es la labor de buscar actores, «dar con ellos, explicarles lo que tienen que hacer...», aunque también la labor de concretar las localizaciones, «saber cuáles son y dar con la más adecuada». Este curso ha participado en la preparación de un microteatro y un videoclip, lo que le ha servido para darse cuenta de «lo importante» que es la producción, «porque todos dependen de ti». Como salida profesional, le gustaría dedicarse al cine, «trabajar en alguna productora».

Brian Reyes Estudiante de Sonido «Quiero ser DJ y creo que lo lograré»

Brian Reyes se lo pensó «bien» antes de iniciar los estudios de grado superior de Sonido, porque «me tomé mi tiempo» y estuvo trabajando durante dos años. «Yo no tenía una vocación clara de niño, aunque ahora sí te puedo decir que en un futuro no muy lejano quiero ser DJ, y creo que lo lograré». Para ello «hay que controlar mucho el sonido y todo lo que hay detrás». De momento, lo más complicado para él son «los ruteos, porque todo está interconectado, hay que saber mucho de electricidad, al principio tienes que aprender muchas palabras técnicas que no entiendes, pero al final las vas interiorizando». De origen colombiano, reconoce que la música le ayuda a evadirse, «me gusta escucharla y creo que es bonito trabajar en ello».