Rodenstock Bildumaren parte den Jeff Koonsen bobtail arrazako txakurraren artelana, ikusgai Bilbon. Mireya López
Artea

Guggenheim Bilbao Museoak erosketa eta dohaintza berriak aurkeztu ditu

BBK-k babestutako erakusketan bildumako 55 lan daude ikusgai, horietatik 22 berriak

E. A.

Igandea, 9 azaroa 2025, 19:49

Guggenheim Bilbao Museoak duela gutxi eskuratutako artelanak aurkeztu berri ditu aste honetan. Bilduma egonkorraren parte izango diren obrak ikusi ahal izango dira datorren urteko urriaren 31ra bitartera, 'Guggenheim Bilbao Museoaren Bildumako artelanak' izenburupean aurkeztu duen erakusketan.

Museoak bilduma berritu nahi izan du, eta nazioarteko 39 artisten lanak eta epe luzerako azken erosketen, dohaintzen edo gordailuen ondoren museora iritsitako 22 pieza berri bildu ditu, urte garaikidearen konplexutasuna islatzen dutenak. Guztira 55 artelan egongo dira ikusgai, BBK-k babestu duen erakusketan.

Marta Blàvia izan da komisarioa, eta erakusketa Frank Gehryk bere garaian planteatu eta diseinatutako eraikinaren jatorrizko diseinua errespetatuz egin dute, konfigurazio arkitektonikoa esperientzia artistikoaren parte aktibo eta funtsezkoa izan dadin. Hain zuzen, Gehry eraikinaren hirugarren solairuan egongo da ikusgai, eta espazioa gaika antolatutako bost abesbatza-aretotan banatzen da. Areto horiek guztiak eraldatu egin dira erakusketa hau hartzeko,

Artelanak D. Daskalopoulos Collection-en eta Al Held Fundazioaren dohaintzak dira, eta Inge Rodenstock Bildumako berrogeita hamar bat pieza gordailuan hartu dituzte epe luzera begira. Sartu berri diren artelanok XX. mendearen bigarren erdiko artearen funtsezko mugimenduen eta figuren ordezkaritza sendotzen dute —besteak beste, Jean-Michel Basquiat, Yves Klein, Jeff Koons, Antoni Tàpies, Cy Twombly eta Andy Warhol artisten lanekin— eta bildumaren ildo narratiboak zabaltzen dituzte hainbat estilo eta izen sartuta —tartean Hanne Darboven, Al Held, Damien Hirst, Martin Kippenberger eta Robert Ryman—.

Artista banari eskainitako 301 eta 304 aretoak izan ezik —Yayoi Kusamari eta El Anatsuiri, hurrenez hurren—, museoak adierazi duenez, espazio guztiak taldeko aurkezpen independente gisa taxutu dira, Bildumako piezen artean era askotako irakurketei eta elkarrizketa berriei bide emateko asmoz. Estrategia horrek indartu egiten du Museoak hartua duen konpromisoa arte garaikidearen aberastasuna eta konplexutasuna islatzen, baita 1950eko hamarkadatik gaur egun arteko artearen historia ikertzen eta zabaltzen lagunduko duen kontakizun dinamiko eta plural bat sortzeko.

