Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fernando Ballano posa durante la entrevista. José Ramón Ladra

Fernando Ballano | Historiador

«En la Guerra, las venéreas causaron tantas bajas como las balas»

La entrevista ·

En un libro sobre sexo en la contienda civil cuenta que «las extranjeras se sorprendían de lo pudorosas que eran las españolas»

César Coca

César Coca

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:08

Comenta

Durante la Guerra Civil española, los mandos de los dos ejércitos compartían un temor: que sus fuerzas se vieran mermadas no solo por las balas ... y los obuses del enemigo, y el frío terrible de algunas comarcas en invierno. Existía otro peligro en la retaguardia que se multiplicaba a gran velocidad y actuaba sin violencia. Según numerosos testimonios de la época, las enfermedades venéreas diezmaron las divisiones como si fueran un quintacolumnista más. Un enemigo invisible surgido a consecuencia de la proliferación del sexo de pago -y no solo- que se dio durante el conflicto. Lo cuenta el historiador Fernando Ballano (Utrilla, Soria, 1956), que ha sido profesor en Nueva York y Madrid, funcionario del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Burundi y que ha publicado libros sobre la presencia española en Guinea y la Guerra Civil. El último es 'Amor y sexo en la Guerra Civil' (Ed. Arzalia).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  2. 2 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  3. 3

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  4. 4 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  5. 5

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  6. 6 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  7. 7 Un arranque de Navidad en un escenario de ensueño
  8. 8 La irunesa que rinde homenaje a su madre ante Jorge Javier: «Perdona por hacerte difícil este camino»
  9. 9 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  10. 10

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «En la Guerra, las venéreas causaron tantas bajas como las balas»

«En la Guerra, las venéreas causaron tantas bajas como las balas»