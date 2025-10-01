Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Organizadores y autoridades en la presentación de la iniciativa, este miércoles, en Donostia.

Gipuzkoa impulsa la lectura infantil con 1.000 paquetes de libros gratuitos

El proyecto Bookstart llega a nueve municipios más para fomentar el hábito lector y reparte packs de títulos en euskera, castellano e inglés a preescolares

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:29

El fomento de la lectura entre los más pequeños de Gipuzkoa vuelve a ser protagonista con la cuarta edición del proyecto Bookstart Euskadi-Gipuzkoa, una ... iniciativa impulsada por el Departamento de Cultura y Cooperación de la Diputación Foral y la Asociación Mestiza. Este año, 1.000 Liburupacks, compuestos por libros en euskera, castellano e inglés, se distribuirán de manera gratuita entre menores de entre 0 y 3 años, y hasta los 5 años en localidades con menor población, ampliando la red a nueve municipios del territorio.

