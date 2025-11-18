Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Foivos Delivorias kantautore greziarra Irunen izango da larunbatean

Santa Zezilia, musikaren zaindariaren eguna ospatuko da, eta Greziako musika garaikideari omenaldia egingo zaio

DV

Asteartea, 18 azaroa 2025, 13:50

Comenta

2016az geroztik, eta Irungo Udalarekin lankidetzan, Periplo elkarteak greziar kulturari buruzko jardunaldi bat antolatu du Μuseo Oiassoan. Oraingo honetan, Santa Zezilia, musikaren zaindariaren eguna ospatuko da, eta Greziako musika garaikideari omenaldia egingo zaio. Greziako musika garaikidearen panorama izenburupean, Manos Hatzidakis eta Mikis Theodorakis XX. mendeko bi konpositore heleniar handien jaiotzaren mendeurrena gogoratuko da.

Gainera, ekitaldian Foivos Delivorias kantautore greziar ezagunak ere parte hartuko du, bere belaunaldiko artista ezagun eta maitatuenetako bat baita. Manos Hatzidakis-en ikasle eta oinordeko artistikoa, Delivorias-ek bere lanean sentsibilitate poetikoa eta egungo Greziari buruzko begirada sozial sakona uztartzen ditu.

Hala, 12:00etan 'Musika greko garaikidea eta bere generoak' hitzaldia eskainiko da, Greziako musikaren estilo adierazgarrienetan barrena ibilaldi bat, Delivoriasen beraren soinudun adibideekin eta iruzkinekin. Sarrera librea izango da lekua bete arte.

Bestetik, 19:00etan, XX. mendeko konpositore greko handiek Hatzidakis eta Theodorakisen bizitzara eta obrara hurbilduko dute entzulea. Theodorakis Greziako nortasun kultural modernoan funtsezkoak diren bi pertsona dira.

Azkenik, 20:15etatik 20:45etara egun bereziari amaiera emateko, kontzertu akustiko txiki eta intimo bat eskainiko du Foivos Delivoriasek berak, gitarra eta ahotsean. Sarrerak jada eskuragai dira Irungo udaletxearen webgunean 6,70 euroko prezioan eta, egunean egongo balira, aretoko leihatilan.

Ohi bezala, informazio gehiagorako actividades.oiasso@irun.org emailera idatz daiteke edo 943 63.93.53 telefonora deitu.

