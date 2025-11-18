Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Escena del montaje de 'La forza del destino', de Verdi. E. Moreno Esquibel

El Euskalduna acoge un montaje de 'Adriana Lecouvreur' que rinde tributo a las divas trágicas

Tiene el sello de Mario Pontiggia y un elenco liderado por Maria Agresta, Jorge de León, Silvia Tro Santafé y Carlos Álvarez con la BOS bajo la batuta de Marco Armiliato

Isabel Urrutia Cabrera

Bilbao

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

La ABAO presenta este sábado en el Euskalduna un espectáculo a la vieja usanza: 'Adriana Lecouvreur', de Francesco Cilea, en una nueva coproducción con la ... Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. Las voces son de primer nivel y el montaje no apuesta por visiones alternativas o demasiado arriesgadas. Traslada, eso sí, la acción original de 1730 a 1902, «todo se entiende a la primera, con un gran sentido de la belleza y mucha lógica», subrayaba ayer en rueda de prensa Cesidio Niño, director artístico de la ABAO.

