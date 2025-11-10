Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Etxepare eta Parisen burutuko den kongresuko antolatzaileak, astelehen honetan egin duten agerraldian. Etxepare

Etxepare Euskal Institutuak Parisen ospatuko du bere 15. urteurrena

Kongresu bat eta Frantziako Liburutegi Nazionalean egingo den ekitaldi bat antolatu dira azaroaren 19an eta 20an

Itziar Altuna

Itziar Altuna

Donostia

Astelehena, 10 azaroa 2025, 13:17

Etxepare Euskal Institutuaren 15. urteurrenarekin bat egiten, bi ekitaldi berezi antolatu ditu erakundeak Parisen datorren astean. Alde batetik, testuinguru frankofonoan hizkuntza gutxituek gaur egun dituzten erronken inguruan hausnartzeko topaketa, eta bestalde, Frantziako Liburutegi Nazionalean egingo den ekitaldi nagusia, azaroaren 19an. Aukeratutako lekuak balio sinbolikoa du, izan ere bertan gordetzen da euskaraz argitaratutako lehen liburuaren, Bernat Etxepareren 'Linguae Vasconum Primitiae'-ren, ale bakarra.

Bi ekitaldien xehetasunak astelehen honetan aurkeztu dituzte institutuko ordezkariek Donostian. Honela, azaroaren 19an eta 20an, 'Langues minorisées en contexte francophone: traduire, transmettre, transformer' ('Hizkuntza gutxituak testuinguru frankofonoan: itzuli, transmititu, eraldatu') nazioarteko biltzarra Pariseko Sorbonne eta Sorbonne Nouvelle unibertsitateekin lankidetzan antolatu direla azaldu dute.

Kongresuan bederatzi unibertsitatetako 20 hizlarik hartuko dute parte, besteak beste, hizkuntzalaritza, itzulpengintza, literatura konparatua, zientzia politikoa, soziologia, antropologia eta kultura-ikasketen esparruko nazioarteko irakasle eta espezialistak. Euskararen kasuan, Ipar nahiz Hego Euskal Herriko dozena erdi hizlarik hartuko dute parte. Hiru mahai-ingururen eta bi hitzaldi nagusiren bidez, eremu frankofonoko hizkuntza gutxituen itzulpen-, transmisio- eta aintzatespen-dinamikei buruz jardungo dute, baita haien eskubideen aitortzari buruz ere.

Etxepare Institutuko iturriek adierazi dutenez, «euskara, unibertso frankofonoko beste hizkuntza gutxitu batzuekin batera —hala nola Guyana Frantseseko hizkuntza indigenak, Antilletako kreolera edo bretoiera—, hizkuntza gutxituen inguruko eztabaidaren erdigunean jarriko duen lehen mailako topaketa akademikoa izango da». Irene Larraza, Etxepare Euskal Institutuko zuzendari nagusiaren hitzetan, «kongresu hau Parisko bihotz akademikoan egiteak balio sinboliko handia du: hizkuntzen eremuan euskarari bere lekua aitortzea eta hizkuntza-aniztasuna Europako balio gisa onartzea esan nahi du».

Bestalde, Etxepare Euskal Institutuaren 15. urteurrenaren ospakizun ekitaldi nagusia azaroaren 19an egingo da, Frantziako Liburutegi Nazionalean (Bibliothèque nationale de France, BnF). Bertan izango dira, halaber, Imanol Pradales Lehendakaria eta politikaren, erakundeen eta kulturaren esparruko ordezkari ugari, bai eta Parisen bizi diren euskal diasporako kideak ere.

