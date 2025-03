Un estudio coloca a la estatua romana de Pompaelo como única en el mundo al representar a una niña

J. Falcón Martes, 18 de marzo 2025, 16:58 | Actualizado 17:07h. Comenta Compartir

Nuevo descubrimiento entorno a la estatua romana conocida como «togada de Pompaelo», elaborada en bronce y hallada en Pamplona en 1895. El estudio que firman dos expertos para la dirección general de Cultura del Gobierno Foral de Navarra asegura que se corresponde con la figura de una niña de entre 10 y 12 años y no a un varón, como se pensaba hasta ahora. El informe llega a una conclusión que supone un giro sobre la relevancia de dicha obra, pues sería la única representación de este género en bronce que se conserva en todo el mundo, según ha destacado la Institución Príncipe de Viana.

La estatua ya era singular por ser una de las dos únicas togadas en bronce de época romana halladas en la península Ibérica. Esta rareza intrínseca hace que cualquier nueva información sobre ella, como su verdadera identidad, sea de gran valor para los estudiosos del mundo romano. Se trata de una pieza completa a excepción del cuello y cabeza realizada en bronce y que destaca por su especial minuciosidad del ropaje y por su tamaño natural (1,27 metros).

Hallada en 1895 con motivo de unas excavaciones en la calle Navarrería junto a otros restos romanos, la estatua se creyó perdida en 1906 y solo se conocía por una fotografía de 1911. En 2015, se descubrió que formaba parte de una colección privada en Nueva York. El Gobierno de Navarra gestionó su retorno a Pamplona en 2022 como préstamo temporal y la adquirió en junio de 2023 por 572.610,88 euros.

Hasta noviembre de 2023, se exponía en el Museo de Navarra como una estatua masculina de bronce de la primera mitad del siglo II d.C., uno de los 13 togados de bronce conservados en todo el mundo del tipo Ca de Goette, portando posiblemente un hisopo o aspergillum. Sin embargo, este informe encargado por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana a la experta alemana Carmen Marks-Jacob ha generado un «giro interpretativo».

Un siglo más antigua

La conclusión de este informe es que la estatua no representa a un varón, sino a una niña vestida con toga de ciudadana romana, portando un haz de espigas en su mano derecha como símbolo de su futura fertilidad. Marks-Jacob sugiere que podría tener un significado funerario o haber sido parte de un grupo escultórico familiar. Además, este estudio adelanta la datación de la escultura al siglo I d.C., siendo un siglo más antigua de lo estimado inicialmente.

Esta nueva interpretación se presentará en una nueva museografía en la planta baja del Museo de Navarra, acompañada de un texto que resume los estudios y una línea de tiempo con las diferentes interpretaciones desde el siglo XIX (identificación con Ceres) hasta la actualidad. La exposición se podrá visitar y habrá visitas guiadas para el público.

Voces discrepantes

Sin embargo no todos los investigadores comparten la opinión de Carmen Marks-Jacob. Javier Andreu, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Navarra, asegura que en un congreso con expertos, ninguno apoyó esta opción, y que la «communis opinio» de los arqueólogos expertos sigue siendo que la estatua representa a un varón adulto. Argumentan que no existe otra representación de una adolescente con toga en todo occidente, lo que hace esta teoría inusual, y que en aquella época ni siquiera los adolescentes varones se representaban con toga. Además, cuestionan la nueva datación al siglo I d.C., ya que la calle Curia donde se halló corresponde a una reforma del foro posterior al año 70-90 d.C.

Por su parte Luis Romero, de la Universidad Complutense, asegura en declaraciones a ABC que «decir que una mujer romana puede vestir una toga crea un problema jurídico» porque «no hay ninguna fuente clásica que hable de mujeres que lleven toga, ni registros arqueológicos». Este investigador argumenta que «la toga es el símbolo del ciudadano romano» y si «los hijos de ciudadanos romanos vestían toga praetexta, llevaban un colgante, la bulla, para que quedara claro que aún no eran ciudadanos romanos». «Una niña no podía vestir la toga, no puede ser una niña», concluye.

A pesar de la controversia, el estudio especializado de Marks-Jacob y Hans Rupprecht Goette sigue en curso. Esta profesora de la Universidad Humboldt de Berlín, autora en 2005 de un artículo que incluía una interpretación distinta de esta pieza, se desplazó a Pamplona en diciembre de 2024 para estudiarla personalmente. Este estudio, junto con los resultados de los análisis técnicos realizados en la escultura entre 2022 y 2024 bajo la dirección técnica del Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Cultura serán objeto de la primera sesión del I Curso de Actualidad Arqueológica organizado por el Museo de Navarra para los días 17, 18 y 21 de marzo.