Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los arquitectos de AMA, con el galardón junto a Itxaso. DV

El estudio AMA, premio Peña Ganchegui a la joven arquitectura

El jurado destaca «la coherencia y delicadeza de la trayectoria» del estudio

DV

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:32

Comenta

El estudio de arquitectura AMA, formado por Jaime Gutiérrez y la donostiarra Itziar Molinero, recibió ayer el premio Peña Ganchegui a la Joven Arquitectura vasca ... en el marco de la bienal Mugak. El jurado destaca «la coherencia y delicadeza de la trayectoria» del estudio, cuya obra puede verse en el Instituto de Arquitectura hasta el 30 de noviembre. El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, les hizo entrega del galardón, resaltó que el premio busca «promocionar la arquitectura vasca joven, cuyo talento debe ser visibilizado», y también señaló que la «cultura del proyecto es inseparable de la política de vivienda». dv

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  4. 4

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  5. 5 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  6. 6

    La víctima del presunto homicidio de Zarautz llevaba horas muerta cuando se dio el aviso
  7. 7 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  8. 8

    La fachada de Anoeta luce el escudo de la Real por fin
  9. 9

    La Ertzaintza abre una investigación interna por «posibles lesiones» a un joven en los altercados de Vitoria
  10. 10 Iñigo Martínez: «Que esté a favor de la independencia no significa que no tenga que ir a la selección»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El estudio AMA, premio Peña Ganchegui a la joven arquitectura

El estudio AMA, premio Peña Ganchegui a la joven arquitectura