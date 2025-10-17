El estudio AMA, premio Peña Ganchegui a la joven arquitectura
El jurado destaca «la coherencia y delicadeza de la trayectoria» del estudio
DV
Viernes, 17 de octubre 2025, 07:32
El estudio de arquitectura AMA, formado por Jaime Gutiérrez y la donostiarra Itziar Molinero, recibió ayer el premio Peña Ganchegui a la Joven Arquitectura vasca ... en el marco de la bienal Mugak. El jurado destaca «la coherencia y delicadeza de la trayectoria» del estudio, cuya obra puede verse en el Instituto de Arquitectura hasta el 30 de noviembre. El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, les hizo entrega del galardón, resaltó que el premio busca «promocionar la arquitectura vasca joven, cuyo talento debe ser visibilizado», y también señaló que la «cultura del proyecto es inseparable de la política de vivienda». dv
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión