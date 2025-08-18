Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Óscar Terol, preparándose para la semana de humor que inicia hoy en el Principal. IÑIGO ROYO

Óscar Terol | Actor, humorista y cantante

«Este espectáculo lo he creado especialmente para Donostia»

El cómico donostiarra regresa esta semana al Principal con la segunda parte del monólogo 'Ay, Dios', que alarga el título con un enigmático 'Ahora vengo a por ti'

Roberto Herrero

Roberto Herrero

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:18

Tras el gran éxito hace un año en este mismo teatro Principal, Óscar Terol regresa con la continuación del monólogo, donde de nuevo Dios toma ... posesión del cuerpo de un cómico para dirigirse a los seres humanos y esta vez especialmente a los donostiarras. Todas las funciones tendrán lugar a las ocho de la tarde en el Teatro Principal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

