Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Todos los artistas participantes cantan juntos al final de la gala de este domingo en Chillida Leku. José Mari López

«¿Qué es ser especial?»: la fiesta de la diversidad agita los museos de Gipuzkoa

La Gala con artistas de distintas capacidades aporta emoción, músicay humor al Oiasso, Topic y Chillida Leku en su apuesta por «derribar muros y etiquetas»

DV

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:12

Comenta

Han sido tres fiestas culturales cargadas de teatro, danza, música, humor y mucha emoción. Artistas de distintas capacidades protagonizaron la Gala de la Diversidad de ... los museos guipuzcoanos en una función redonda en la que lo menos importante son las etiquetas con «la diversidad» de cada artista. Como se pregunta el músico donostiarra Simón Ezquiaga en su himno 'Diversidad relativa', «¿qué es ser normal, qué es ser especial? ¿Eres tú normal? Soy yo normal?».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  2. 2

    Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  3. 3

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  4. 4 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  5. 5

    La salida de Goia sacude el tablero político y el PSE le acusa del fracaso en la vivienda
  6. 6

    1.000 guipuzcoanos reciben ayuda para cuidar a sus familiares en casa
  7. 7

    «En el GOe se van a hacer cosas que hoy ni se pueden imaginar»
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9

    La ciudadanía pone deberes a Insausti: menos obras, más seguridad y atajar el problema de la vivienda
  10. 10

    «La Ertzaintza ya le tenía fichado y venía al barrio cada dos por tres»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «¿Qué es ser especial?»: la fiesta de la diversidad agita los museos de Gipuzkoa

«¿Qué es ser especial?»: la fiesta de la diversidad agita los museos de Gipuzkoa