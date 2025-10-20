«¿Qué es ser especial?»: la fiesta de la diversidad agita los museos de Gipuzkoa

Han sido tres fiestas culturales cargadas de teatro, danza, música, humor y mucha emoción. Artistas de distintas capacidades protagonizaron la Gala de la Diversidad de ... los museos guipuzcoanos en una función redonda en la que lo menos importante son las etiquetas con «la diversidad» de cada artista. Como se pregunta el músico donostiarra Simón Ezquiaga en su himno 'Diversidad relativa', «¿qué es ser normal, qué es ser especial? ¿Eres tú normal? Soy yo normal?».

Es una gala con tres versiones. El viernes se vivió la primera en un repleto Museo Oiasso de Irun, el sábado fue en el marco del Topic de Tolosa y este domingo en un Chillida Leku que también se quedó pequeño. Cada una de las funciones tiene su personalidad, por el carácter que imprime cada museo, pero con el rasgo común de la emoción y las ovaciones cómplices del público. «Queremos derribar muros y mostrar estos talentos tan diversos que completan un verdadero regalo», dice la actriz, escritora y directora Aizpea Goenaga, responsable del Oiasso y 'alma mater' de las tres galas. Lo corroboran Mireia Massagué, directora de Chillida Leku («cada año es uno de los momentos más emocionantes de nuestro museo») e Idoia Otegui, exdirectora del Topic y pieza fundamental para que esta experiencia arrancara hace cinco años.

La interpretación conjunta de Simón Ezquiaga, Jakes Txapartegi e Iñaki Salvador abre un desfile de danza, música y teatro

La interpretación de 'Diversidad relativa' a cargo de Simón Ezquiaga, acompañado al piano por Jakes Txapartegi e Iñaki Salvador (director musical de la gala y otro motor de la misma) abre un desfile en el que Txapartegi repite luego al piano acompañado de su profesora Esther Barandiarán. Emma Larreta volvió a ser eficaz presentadora, el baile brilló con las compañías Verdini Dantza Taldea y Uikan Dantza, los iruneses del grupo teatral Ezezagunok volvieron a casa tras triunfar en tantos certámenes y Ángel Bueno, de la asociación Magicsing, se sumó a «la familia diversa» con sus historias.

La foto final, con la interpretación conjunta de 'Guretzat berdin dira', fue el colorista broche de una celebración que este año giraba en torno al concepto de «familia elegida» «porque todos los que hacemos esta gala y los que nos apoyan hemos elegido formar esta familia libre y sin compromisos, y estamos juntos porque queremos», tal como subrayó Emma Larreta y aplaudió Goizane Alvarez, diputada foral de Cultura, departamento que respalda esta cita cultural.