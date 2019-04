España y Portugal superan sus diferencias y celebrarán juntos la gesta de Elcano y Magallanes Junto a Magallanes, Augusto Santos Silva. En el centro, la vicepresidenta Carmen Calvo. Al lado de Elcano, José Álvarez Junco. / EFE Tras el malestar que produjo el inicial proyecto portugués, que ignoraba la participación española, han acordado un programa de 193 actos MIREN IMAZ Martes, 2 abril 2019, 17:25

En una comparencia pública en la que, con un retrato de Felipe VI en el vértice, se cuidó escrupulosamente la simetría para que no pareciera que Magallanes predominaba sobre Elcano, y viceversa, España y Portugal anunciaron ayer la intención de ambos Estados de celebrar de manera conjunta y «sin glorias nacionalistas», la «gesta ibérica» que inició en 1519 el luso Fernão de Magalhães y, tras su muerte en 1521, culminó en 1522 el getariarra Juan Sebastián Elcano.

Los actos del quinto centenario de la primera vuelta al mundo se presentaron por la mañana en Madrid, en el Cuartel General de la Armada, y por la tarde en Lisboa, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El desencuentro que la doble rueda de prensa dio por oficialmente zanjado se produjo cuando Portugal anunció su intención de celebrar en solitario la conmemoración de la primera circunnavegación del globo sin tomar en cuenta la participación de la corona de Castilla, que financió la expedición. De hecho, muchos historiadores han destacado que Magallanes dirigió su mirada a Castilla, y logró convencer para que apoyara su proyecto al mismísimo Carlos I, después de haber sido rechazado por el monarca portugués.

«En esta conmemoración hay lugar para muchas cosas, pero no para las glorias nacionalistas»

«Debería servir para reivindicar el esfuerzo, la capacidad de trabajo y la responsabilidad»

Los gobiernos de España y Portugal estuvieron representados por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Asuntos Exteriores, Augusto Santos Silva. Les acompañó el historiador José Álvarez Junco, catedrático emérito de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Políticos y Sociales en la Universidad Complutense de Madrid, especializado en estudios sobre el nacionalismo, que se refirió explícitamente a la inconveniencia de entender el V centenario en términos de protagonismo nacional.

Gloria personal

«En esta conmemoración hay lugar para muchas cosas nuevas, pero no para las glorias nacionalistas actuales», señaló Álvarez Junto, aclarando que los sujetos políticos actuales -la República Portuguesa y el Reino de España-, no son los mismos de hace 500 años, y que empecinarse en la perspectiva nacional no «dice nada a favor de España o de Portugal».

Tampoco reflejaría, a su juicio, la situación social de hace cinco siglos, ya que los protagonistas de aquella «hazaña humana», al igual que ocurrió con Cristóbal Colón, buscaban «gloria» y «poder», pero no les interesaba la «identidad» y su «lealtad» no se debía a una «comunidad política. Esto, junto al carácter de «multinacionalidad» de quienes se embarcaron en la aventura, lleva a unas conmemoraciones de «una empresa europea que cambió el mundo». «No podemos interpretar con los ojos del presente los acontecimientos del pasado y este Gobierno no lo pretende» admitió Carmen Calvo.

Tras considerar el logro de Magallanes y Elcano, que se materializó entre 1519 y 1522, fue una «gesta ibérica», anunciaron que la primera iniciativa conjunta es la presentación ante la Unesco de la candidatura de la Ruta de Circunnavegación a Patrimonio Mundial de la Humanidad que, según la nota de prensa oficial, ha sido «promovida conjuntamente por Portugal y España junto a los demás países de la ruta». En realidad, España se ha sumado a una petición que Portugal presentó en solitario hace meses.

193 actos

Al margen de esa petición, sobre la que la Unesco se pronunciará en su momento, ayer se presentaron los actos «educativos, científicos, académicos y deportivos» organizados para conmemorar lo que el ministro portugués consideró la base de «la primera globalización» en la medida en que puso por primera vez en contacto a países de todo el mundo. Al igual que Carmen Calvo, consideró que la conmemoración debe servir para reivindicar «el esfuerzo, no solo individual, sino sobre todo colectivo , la constancia, la capacidad de trabajo y la responsabilidad».

El programa contempla 193 actos que se desarrollarán entre 2019 y 2022 y que, pese a no haber sido detallados, ya han sido aprobados por el Consejo de Ministros. En lo que respecta a España, arrancarán en Sevilla el 10 de agosto, con la conmemoración de la salida de las naves capitaneadas por Magallanes. Los buques escuela de las armadas española y portuguesa, el 'Juan Sebastián Elcano' y el 'Sagres', respectivamente, realizarán el viaje entre 2020 y 2021. En materia cultural, destaca una exposición itinerante sobre la circunnavegación; la coproducción de una serie televisiva sobre el viaje; o el estudio sobre la 'Proyección mundial del español y del portugués', promovida por los Institutos Camoes y Cervantes.