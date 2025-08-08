Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Eneko Goenaga, en una imagen de archivo. BLANCA SAENZ DE CASTILLO

El jurista Eneko Goenaga, nuevo director gerente de Musikene

Sustituye a Juan Mari Juaristi, jubilado tras nueve años en el cargo

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:50

El jurista Eneko Goenaga es el nuevo director gerente del centro superior de enseñanzas musicales vasco Musikene tras la jubilación en el cargo de Juan ... Mari Juaristi 'Zeler'. Así lo han confirmado a este periódico fuentes de la Consejería de Ciencias y Universidades, que indicaron que el proceso de selección se realizó de la misma manera que en la anterior ocasión, mediante un concurso público abierto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  4. 4 Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano
  5. 5 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  6. 6 La decisión de unos padres sobre la comunión de su hijo: «Algunos invitados han rechazado la invitación»
  7. 7 La situación de Sadiq y Zakharyan en la Real Sociedad y el interés en Equi Fernández
  8. 8 El error geográfico de una revista de lujo a la hora de situar San Sebastián en el mapa
  9. 9

    Gipuzkoa habilita en Oñati un centro de acogida temporal para 50 de los malienses atrapados en Donostia
  10. 10 Iñigo Martínez deja el Barça por Arabia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El jurista Eneko Goenaga, nuevo director gerente de Musikene

El jurista Eneko Goenaga, nuevo director gerente de Musikene