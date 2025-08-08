El jurista Eneko Goenaga, nuevo director gerente de Musikene

El jurista Eneko Goenaga es el nuevo director gerente del centro superior de enseñanzas musicales vasco Musikene tras la jubilación en el cargo de Juan ... Mari Juaristi 'Zeler'. Así lo han confirmado a este periódico fuentes de la Consejería de Ciencias y Universidades, que indicaron que el proceso de selección se realizó de la misma manera que en la anterior ocasión, mediante un concurso público abierto.

Goenaga, responsable de los servicios jurídicos de Educación hasta el pasado mes de mayo, toma relevo de Juaristi, que ha sido director gerente de Musikene desde 2016, cuando accedió al cargo tras el concurso público que convocó la entonces consejera de Educación, Cristina Uriarte. Al igual que en esta ocasión, la comisión encargada de elegir al candidato realizó una preselección de la que salieron tres nombres, indicaron las citadas fuentes. El elegido finalmente ha sido Eneko Goenaga.

En una carta enviada al personal de Musikene el pasado miércoles, Juaristi se despidió de los hasta ahora compañeros, a la vez que les informaba del nombre de su sustituto: «Hoy es mi último día en Musikene. Me jubilo, a partir de mañana las tareas de Director Gerente corresponderán a mi sustituto, Eneko Goenaga». «¡Con estas líneas os digo agur, que os vaya bien la vida!», finalizaba el texto.

Fuentes de la Consejería indicaron que aunque no hay un procedimiento establecido para la designación de este puesto, en 2016 Uriarte sustituyó el sistema de elección directa por parte del Patronato a propuesta de la consejera por un concurso público al que en esta ocasión se presentaron nueve candidatos. La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el pasado 12 de mayo.

Desde la plantilla de Musikene, se ha recibido con expectación el relevo, aunque sí reclamaron fuentes del personal docente «una mayor sensibilidad hacia la realidad de los músicos, profesionales en activo, que imparten clases en el centro».

El puesto de director gerente se centra en las cuestiones económicas y relacionadas con los Recursos Humanos del centro, mientras que la línea educativa y artística es competencia de la directora de este área, Miren Iñarga.