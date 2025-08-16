Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una visitante desciende por la estructura de la embarcación. Fotos Iñigo Arizmendi
Abierta al público la réplica de la 'San Juan'

«Me emociona haber estado dentro de la nao»

Abierto al público ·

La factoría Albaola constata la expectación que había por conocer el interior de la réplica de la 'San Juan' y supera el 90% de aforos en las visitas guiadas al navío

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:11

La propuesta de Albaola para abrir por primera vez al público el interior de la réplica de la nao 'San Juan' ha encontrado un eco ... en la ciudadanía, especialmente, entre aquellos que llevan años viendo como avanza el proyecto. Desde el pasado día 1 y hasta el próximo 21 de septiembre, la factoría marítima pasaitarra ofrece dos visitas guiadas diarias (18.00 horas y 18.30 horas) con un aforo de hasta diez personas y en cuatro idiomas: castellano, euskera, francés e inglés. Las dos primeras opciones se llenan a diario, mientras que las otras dos también han tenido una buena acogida, pero dependen más de los grupos de personas que viajan juntas, que pueden ser de cuatro o seis visitantes, lo cual deja en ocasiones alguna plaza libre.

