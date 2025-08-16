«Me emociona haber estado dentro de la nao»

La propuesta de Albaola para abrir por primera vez al público el interior de la réplica de la nao 'San Juan' ha encontrado un eco ... en la ciudadanía, especialmente, entre aquellos que llevan años viendo como avanza el proyecto. Desde el pasado día 1 y hasta el próximo 21 de septiembre, la factoría marítima pasaitarra ofrece dos visitas guiadas diarias (18.00 horas y 18.30 horas) con un aforo de hasta diez personas y en cuatro idiomas: castellano, euskera, francés e inglés. Las dos primeras opciones se llenan a diario, mientras que las otras dos también han tenido una buena acogida, pero dependen más de los grupos de personas que viajan juntas, que pueden ser de cuatro o seis visitantes, lo cual deja en ocasiones alguna plaza libre.

Desde el día 1 y hasta el pasado martes, 182 personas –el 96%, de nacionalidad española–, han pasado por la nao, lo que supone una ocupación del 91% de las plazas que se han ofertado. «Las visitas en inglés han sido las que menos afluencia han registrado; por ello, y para ofrecer más opciones de visita a nuestro público, en los últimos días hemos ido sustituyendo algunas de ellas por sesiones en castellano o euskara, en función de la demanda», explica Enara Novillo, responsable de Comunicación de Albaola. En cuanto a las reservas ya efectuadas para el futuro, el registro se sitúa en 270 personas, casi un 40% de las que se podrán realizar hasta el 21 de septiembre.

Con una duración inicialmente prevista de veinte minutos que pronto se han revelado escasos y un precio de treinta euros por persona, la visita guiada permite recorrer la cubierta, con sus dos castillos a popa y a proa, la segunda cubierta y la sentina. En este reportaje realizado con participantes en las dos visitas del pasado miércoles, hay consenso entre los consultados: «Merece mucho la pena».

Iñigo Barandiaran y Mertxe Esnal «Me ha interesado mucho, más de lo que esperaba»

Carol Ungar y María Fernández «Con ganas de ver el barco en el agua.... ¡y en Canadá»

Inma Clavo y Rafael Jauregi «La visita debería durar, mínimo, una hora

Jauregi, por su parte, tenía previsto venir con otros tres amigos, pero cuando fue a reservar se encontró con que sólo quedaba una plaza libre, así que se apuntó. Volverá con sus amigos en cuanto encuentre cuatro plazas disponibles. A su juicio, «la visita está bien, pero la media hora escasa. Debería durar como mínimo una hora. Yo voy a volver, como mínimo, una vez más». Reconoce que le ha sorprendido que a bordo de la nao 'San Juan' viajaran sesenta personas: «Son demasiadas».