La escultura de Chillida 'Elogio del Hierro III', ya instalada junto al Museo de Bellas Artes Ignacio Pérez

'Elogio del hierro III' regresa a Bilbao tras siete años en Chillida Leku

La escultura fue inaugurada en la plaza que lleva el nombre del artista, junto a la entrada del edificio del museo de 1970 que acaba de ser rehabilitado

Isabel Ibáñez

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:57

La escultura 'Elogio del hierro III' de Eduardo Chillida ha vuelto este viernes a Bilbao, tras haber pasado unas vacaciones de siete años en las ... praderas de Chillida Leku. Junto al estanque de la plaza Circular, la escultura encargada por el BBVA para adornar la que fue su sede en la villa, se convirtió en una de las estampas más características de la ciudad.

