Elena Barrena Osoro, galardonada con el Premio Ondare 2025 a título póstumo

El departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha decidido conceder el Premio Ondare 2025 a la historiadora eibartarra Elena Barrena Osoro, a ... título póstumo, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la investigación y difusión de la historia de Gipuzkoa y del País Vasco.

Historiadora, investigadora y profesora universitaria, Elena Barrena (Eibar, 1953 – 2025) dedicó su trayectoria profesional a la enseñanza y a la investigación, con especial atención a la Gipuzkoa medieval, los orígenes de las villas y las redes de comunicación históricas. Sus estudios, entre los que destaca su tesis doctoral 'Las transformaciones en la organización social de un territorio cantábrico durante la época medieval: la reforma histórica de Guipúzcoa', son referencia imprescindible para comprender la configuración histórica y social del territorio.

La Diputación reconoce a una historiadora que consagró su vida a la investigación y la enseñanza

El Premio Ondare, creado en 2009 por el ente foral, tiene como objetivo reconocer trayectorias y proyectos de personas e instituciones que han contribuido de manera sobresaliente a la investigación, protección, conservación, transmisión y difusión del patrimonio cultural del territorio. Desde su creación, han sido distinguidos con este galardó ,entre otros, Fermín Leizaola Calvo, Euskaltzaindia, Juan Mari Beltran o Ikerfolk-Argia.

Mujer «pionera, rigurosa y generosa»

Sobre la historiadora eibartarra, fallecida el pasado mes de abril, la diputada de Cultura, Goizane Álvarez ha destacado que «representa lo mejor de nuestra tradición académica y cultural. Fue una mujer pionera, rigurosa y generosa, que dedicó su vida a investigar y a enseñar la historia de nuestro territorio«. Con este premio, Gipuzkoa reconoce no solo a una gran historiadora, »sino también a una maestra que abrió camino a muchas mujeres en la universidad y en la investigación. Su legado forma parte de nuestro patrimonio colectivo y seguirá iluminando las generaciones futuras».

La entrega del galardón tendrá lugar en noviembre en un acto institucional en Donostia

Por su parte, Jon Iraola, alcalde de Eibar, ha declarado que «Elena fue una de las grandes intelectuales que ha dado nuestra ciudad. La concesión del Premio Ondare 2025 a su figura, aunque sea a título póstumo, supone un reconocimiento más que merecido a toda una vida dedicada a la investigación, a la docencia y la divulgación de nuestra historia. Elena dedicó décadas a estudiar el pasado de Gipuzkoa y del País Vasco con una mirada rigurosa, apasionada y comprometida, y sus investigaciones forman ya parte indispensable de nuestro patrimonio cultural».

El Ayuntamiento de Eibar promovió la candidatura de Barrena Osoro, destacando su figura como referente académico y humano, su compromiso con la investigación y su aportación a la preservación y divulgación del patrimonio histórico de Gipuzkoa. La entrega del galardón tendrá lugar el mes de noviembre en un acto institucional en Donostia.