Durangoko Azokaren nabarmenena, espazioz espazio
Asteazken honetan 1.000 berritasun eta 273 ekitalditik gora dituen programazioa aurkeztuta, kontuan izatekoak bildu ditugu
Donostia
Asteazkena, 19 azaroa 2025, 13:42
Jarraian duzu 60. Durangoko Azokarako espazioz espazio antolatu den egitarauko esanguratsuena. Antolakuntzak urtero azpimarratzen duen bezala, azken orduko aldaketak egon daitezke eta abenduaren 5etik 8rako egunei begira webgunea bisitatzea gomendatzen dute.
Liburuak eta musika
Ahotsenea
Ohi bezala literatura-aurkezpenak eta musika-emanaldiak ezberdindu behar. Lehenak Musika eskolan izango dira eta bigarrenak Plateruenan, biak ala biak Landakotik gertu-gertu. Gotzon Barandiaranek esan bezala 18 urte beteta espazioa «helduaroan» murgildu da eta egitarau «berezia» antolatu nahi izan dute.
Idazle belaunaldi ezberdinak bilduz eta haien lanak aurkezteko «plaza emanez» Laura Mintegik eta Sara Uribetxebarriak liburuak aurkeztuko dituzte, besteak beste. Orotara 49 liburu izango dira, nola ez: Consonni 2025eko hiru lanekin -Danele Sarriugarte, 'beste zerbait'; Antxiñe Mendizabal, 'Katona' eta Ixiar Rozas Rozas 'Narrugorrik'-; Hedoi Etxarte, Uxue Alberdi, Katixa Agirre, Harkaitz Cano, Bernardo Atxaga, Arantxa Urretabizkaia, Eider Rodriguez., Karmele Jaio, Jon Arretxe...
Musikan, aldiz, 34 disko «zeri kantatzen diogun» ikusteko. Bigarren honetan abenduaren 6aren bueltan «ahalegin berezia» egin du espazioak Gazte Eztandaren baitan programazio propioa eskaintzeko. Hala izango dira Jonkass, Nhil, Ixabe, Aria, Odei, Herenegun edo Burutik.
Barandiaranek esan bezala, pandemiatik hona bestelako tendentziak pisua hartu badute ere, «ez rocka eta ez popa ez dira hil». Egitarauko parte dira Arima Soul, Mihise, Mugan, Eskafandra, Sara Zozaya, Gailu, Haize Arrosa, Bele edo Ekiza.
Azkenik, dei egin du «ezagutzen ez ditugun taldeei aukera ematera».
Ikus-entzunezkoak
Irudienea
Euskal ikus-entzunezkoak ez dute urte txarra izan, eta hori baliatu nahi du Zugaza zinema-aretoetan kokatzen den espazioak. Baina, batez ere, sortzaileak eta ikusleka harremanetan jarri eta «ohiturak indartu». Hala, beste urtebetez, ikus-entzunezkoen plaza edo erakusleiho izateko asmoz lau egunetan etenik gabe 11:00etatik 21:00etara film luzean zien laburrak, fikzioa zein dokumentalak, heldu, gazte zein familientzako egitaraua izango da. «Euskaratik eta euskaraz sortutako bide aberats eta oparoa gozatzeko aukera egongo da», aurreratu du Irati Agorriak.
Besteak beste proiektatuko dira Sara Fantovaren 'Jone batzuetan' edo Paul Urkijoren 'Gaua' fikzioak; Lurdes Iriondoren figura ezagutaraztea helburu dun, Akelarre taldearen ibilbidea laburtzen duen edo Txillarreko sukaldeko negoziazioek biltzen dituen dokumentala. Eta etxeko txiki eta gazteentzat 'Loa talaia' edo 'Irabazi Arte' telesailaren aurrestreinaldia.
Podkasten plaza
Berbagailua
Madalenako Ermitan kokatuko dute Podkasten Plaza. Ez da podkastekin Durangoko Azokak izango duen lehen harremana, agerraldian Beñat Gaztelurrutiak esan bezala EITBrekin eta Hiru Damatxorekin 'Badabil' podkasta egiten baitute. Berriki hasi da hirugarren denboraldia eta, aurrekoetan bezala, honen azken atala Landakon grabatuko da.
Aipatutakoaz gain, euskal herritan egiten diren hainbat podkast, orotara 12, izango dira gunean. «Bakoitza bere etxetik dator, gonbidapenez hautatu ditugu. Komunean dute Azokan grabatuko direla, noski, eta [abenduaren 5etik 8ra] aurkeztuko den nobedade baten inguruan jardungo direla», aurreratu du Gerediaga Elkarteko koordinatzaileak. Egunero hiru zuzeneko grabatuko dira gerora osorik igoko diren sareetara, baita zatikatuta ere.
Arte Ederren Plaza
Atartea
Arte Ederren Plaza 2025eko berritasunetan bigarrena. Durangoko Museoan kokatuko da, Talaian kabitzen ez ziren eta formatu berezia eskatzen zutenei etxe emateko. Estreinakoa izango den honetan ilustratzaileei eta hauek ondutako ilustrazioei eskainiko zaie, baina etorkizunari begira Gaztelurrutiak aurreratu du Arte Ederren gune izateko asmoz sortu dela eta «diziplina horietako beste lanekin aritzea» duela helburu.
Abenduaren 5etik 8ra beheko galerian 20 ilustratzaileren lanen erakusketa izango da eta, egitarau aldetik, nabarmentzekoa da iazko Sormen Beka eskuratu zuen Irati Bazetak 'Harien isla' erakusketa inauguratuko duela.
Kabia
Programazio anitza aurkeztu du, eragile eta sortzaile ezberdinek dakartzaten egitasmoak taldekatuz: familientzako, hezkuntza komunitatearentzako, bideojoko eta rol-joko zaleentzako, sortzaileentzako, eta orokorrean ezagutza eta teknologiaren inguruan jakin-mina duen ororentzako egitasmoak izango dira.
Saguganbara
Gune honek haurrei, gaztetxoei eta hauen familia eta lagunei euskarazko literatura eta kulturara gerturatzeko espazio bat eskaintzen die. Guztira, 24 ekitaldi baino gehiago eskainiko ditu: ipuin kontaketa ugari, liburu aurkezpenak, musika, tailerrak, mahai-jokoak, pailazoak eta ikuskizun ezberdinak.
Szenatokia
Arte eszenikoen gunean, bederatzi konpainia arituko dira: egunero hiru taldek parte hartuko dute, bina emanaldirekin. Diziplina aldetik, bi dantza emanaldi (Nabiga dantza eta Ibawa dantza), bi bakarrizketa umoretsu (BostOK! eta Julen Axpe) eta bost antzezlan (Mapatxa Kolektiboa, Karin Karan, Karrika antzerki taldea, Gilkitxaro eta Bibitxa kolektiboa) izango dira.
Kontzertuak, emanaldiak...
Gauez ere, kultura
Programazioa, 1.000 berritasunetik gora, ia 275 aurkezpen... gutxi ez zirela-eta, ohiko ordutegitik harago kultur eskaintza zabaltzea erabaki du Gerediaga Elkarteak. Hala, Landakok ateak 20:00etan itxiko baditu ere -Irudieneak egun batzuetan 21:00ak arte luzatuko ditu emanaldi eta solasaldiak-, proposamenak jarraituko dute.
Abenduaren 5ean izango da lehen «gaueko kontzertua». Plateruenako oholtzara igoko dira 23:30ean Lukiek eta Ezezez taldeak. Hori bai, kasu honetan 10 euroko sarrera ordaindu beharko da eta sarrerak informazio puntuan zein txarteldegian lortu ahalko dira.
Biharamunean, 30 urtetik beherako gazteei bideratutako Gazte Eztandaren baitan, hiru izango dira eskaintzak. Lehena, 20:00etan Szenatokian bostOK! Konpainiaren 'bostOK!' antzerki laburrarekin; bigarrena 21:30ean Musika Eskolan Behe Bandak egingo duen 'Zeri idatziko diogu?' errezitaldiarekin; eta, azkena, Ahotsenean ere Mirua eta Naxker taldeek Plateruenan eskainiko duten zuzenekoarekin. Sarrerak informazio puntuan eta txarteldegian izango dira 5 euroko prezioan.
Musika ez denez dena, abenduaren 7an Formol konpainiak Szenatokia bere egingo du 'Heriotzak Eduardo du izena' aurkezteko; zinema-aretoetan estreinatu eta apenas hiru astera Paul Urkijoren Gaua proiektatuko da Irudienean 20:30ean eta 21:00etan Talaian izango da Bitton Kapana omentzeko Gontzal Mendibil, Xabier Amuriza eta Joseba Sarrionandiak antolatutako ikuskizuna.