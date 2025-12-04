Durangoko Azoka denuncia «pintadas nazis» en sus espacios Recalca su trayectoria de 60 años y llama a unirse «a favor de la cultura vasca y la diversidad»

Si montar Durangoko Azoka fuera poco trabajo y la víspera del inicio no tuviera de por sí suficientes imprevistos, la organización ha denunciado a través de sus redes sociales la aparición de «pintadas nazis» en los espacios que los próximos cuatro días acogerá toda la programación.

«Durangoko Azokaren eremuan pintada naziak agertu direla salatu nahi dugu. 60 urtez izan gara hemen, eta ibilbide horri eutsiko diogu. Batu gaitezen euskal kulturaren eta aniztasunaren alde!», reza el mensaje, que se podría traducir como: «Queremos denunciar la aparición de pintadas nazis en el ámbito de Durangoko Azoka. Hemos estado aquí 60 años y vamos a mantener esa trayectoria. ¡Unámonos por la cultura y la diversidad vasca!».

