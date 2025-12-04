Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Exterior de Landako gunea, que a partir de este viernes acogerá Durangoko Azoka.

Durangoko Azoka denuncia «pintadas nazis» en sus espacios

Recalca su trayectoria de 60 años y llama a unirse «a favor de la cultura vasca y la diversidad»

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:15

Comenta

Si montar Durangoko Azoka fuera poco trabajo y la víspera del inicio no tuviera de por sí suficientes imprevistos, la organización ha denunciado a través de sus redes sociales la aparición de «pintadas nazis» en los espacios que los próximos cuatro días acogerá toda la programación.

«Durangoko Azokaren eremuan pintada naziak agertu direla salatu nahi dugu. 60 urtez izan gara hemen, eta ibilbide horri eutsiko diogu. Batu gaitezen euskal kulturaren eta aniztasunaren alde!», reza el mensaje, que se podría traducir como: «Queremos denunciar la aparición de pintadas nazis en el ámbito de Durangoko Azoka. Hemos estado aquí 60 años y vamos a mantener esa trayectoria. ¡Unámonos por la cultura y la diversidad vasca!».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  4. 4 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  7. 7 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  8. 8

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE
  9. 9

    «¡Coged las cosas rápido, viene la policía!»
  10. 10

    El consorcio vasco gana la puja a los grandes fondos para comprar la antigua Ibermática

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Durangoko Azoka denuncia «pintadas nazis» en sus espacios

Durangoko Azoka denuncia «pintadas nazis» en sus espacios