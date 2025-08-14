Dos compañías guipuzcoanas de danza, en el festival Fringe de Edimburgo

Las compañías guipuzcoanas de danza DAB y Cielo rasO participarán en el festival Fringe de Edimburgo que se celebra del martes al domingo de la ... próxima semana. Cada una de las compañías ofrecerá seis funciones enmarcadas en el Basque Showcase, una programación especial impulsada por Etxepare Euskal Institutua con el objetivo de visibilizar la creación contemporánea vasca ante programadores, críticos y profesionales de Escocia y del ámbito internacional.

Desde la compañía lezotarra DAB, Marina Eskisabel e Iker Sanz, ambos con trayectoria previa en Dantzaz, proponen en su última pieza, 'NŒUD', un viaje basado en el movimiento y la libertad a través del las metodologías de trabajo compartidas por Eduardo Chillida y Cristóbal Balenciaga. Ambientada también en los contextos históricos y culturales en los que vivieron ambos creadores, la pieza muestra, a través de tres bailarines, un recorrido desde la opresión hacia la libertad. «El movimiento ágil y expresivo remite a las formas sinuosas de Chillida y Balenciaga, al tiempo que simboliza la lucha por la emancipación individual y colectiva. 'NŒUD' invita a reflexionar sobre la libertad en todas sus formas, desde la libertad de expresión hasta la libertad de movimiento».

En cuanto a la compañía donostiarra Cielo rasO, fundada en 2010 por el coreógrafo y bailarín Igor Calonge, presentará 'Née', «un viaje íntimo y conmovedor narrado a través del cuerpo. Aborda la soledad, la pérdida, el desencanto, la ausencia, el amor y la imaginación desde una mirada delicada y transformadora. Humaniza lo inerte, ahuyenta demonios, cruza el aire y persiste. Construye, con elegancia, un camino alejado del ruido, contado en primera persona». Se trata, según sus creadores, de «una pieza que explora las luces y sombras de la condición humana, y en la que la reflexión y la emoción se dan la mano a través del movimiento».

Las compañías participantes han sido seleccionadas a través de la citada convocatoria conjunta entre Etxepare y ADDE. El proyecto se lleva a cabo en colaboración con las entidades Dance Base -el centro nacional de danza de Escocia-, y Assembly. Al margen de las actuaciones en el marco de la programación Basque Showcase, Igor Calonge, de la compañía Cielo rasO, impartirá clases de danza contemporánea.