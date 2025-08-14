Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Un momento del espectáculo 'NŒUD' de la compañía DAB.

Dos compañías guipuzcoanas de danza, en el festival Fringe de Edimburgo

DAB y Cielo rasO ofrecerán seis representaciones en la ciudad escocesa a lo largo de la próxima semana

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:26

Las compañías guipuzcoanas de danza DAB y Cielo rasO participarán en el festival Fringe de Edimburgo que se celebra del martes al domingo de la ... próxima semana. Cada una de las compañías ofrecerá seis funciones enmarcadas en el Basque Showcase, una programación especial impulsada por Etxepare Euskal Institutua con el objetivo de visibilizar la creación contemporánea vasca ante programadores, críticos y profesionales de Escocia y del ámbito internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  2. 2

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  3. 3 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  4. 4

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua
  5. 5 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  6. 6 ZETAK amplía el aforo para la triple cita de Illunbe
  7. 7

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  8. 8 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares
  9. 9 El amargo hito histórico del aeropuerto de Bilbao opacado por el gran temor de los turistas cada verano
  10. 10 Detenido en Ondarreta por robar y agredir a la víctima que intentaba retenerle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dos compañías guipuzcoanas de danza, en el festival Fringe de Edimburgo

Dos compañías guipuzcoanas de danza, en el festival Fringe de Edimburgo