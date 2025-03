Cada día más de un millón de espectadores se sientan frente al televisor para ver 'La promesa', la serie de época que emite desde enero ... de 2023 TVE en su sobremesa. Su éxito entre la audiencia no es casualidad. Otras ficciones diarias como 'Amar en tiempos revueltos' que más tarde derivó en 'Amar es para siempre' en Antena 3, o 'Acacias 38', que estuvo en antena seis años hasta 2021 también en La 1, conquistaron al público. «Son series que gustan porque nos permiten ver lo que ha avanzado la sociedad, y al mismo tiempo muestran cómo se vestían, se peinaban, vivían esos protagonistas, que suelen ser gente de distinta clase social», sostiene Josep Cister, creador y guionista de la serie 'La promesa'.

Acompañado por Xavi Lock, uno de los actores principales de esta exitosa ficción –en noviembre fue galardonada con el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en Nueva York–, Cister compartió este miércoles en el festival dedicado a las series Crossover su experiencia sobre el éxito de la serie. En su opinión, «así como por la noche nos hemos convertido más infieles y vemos lo que nosotros queremos, el tener una cita todas las tardes con los personajes de la serie creo que es la clave del éxito de 'La Promesa'». La serie está producida por Radio Televisión Española (RTVE) y Studiocanal en colaboración con Bambú Producciones

Cister pone en valor «todo el trabajo que hay» detrás de una producción de estas características y evita las comparaciones con las series de prime time. «Creo que nosotros hemos disuelto la distancia que había entre una serie diaria y de prime time, porque siempre trabajamos para que sea un producto muy bueno y que el espectador lo disfrute cada día». Por eso intenta huir de términos como 'telenovelas' o 'culebrones', que pueden llegar a tener una connotación despectiva, y prefiere quedarse con la definición de «serie de emisión diaria, porque lo único que nos diferencia de otras series es que emitimos todos los días 50 minutos de ficción, y de buena calidad».

La maquinaria de 'La promesa' emplea un equipo de 160 personas de forma directa y otros tantos en puestos indirectos. «Hay muchas familias comiendo de productos como estos y además generan mucha escuela, tanto para los actores como para los técnicos, porque tiene algo de inmediatez, rapidez... es lo más parecido a un directo en la televisión, porque las tomas se ruedan una o dos veces», explica Cister, creador y productor también de otras series de éxito.

Guiones abiertos

Xavi Lock se incorporó a 'La promesa' en el capítulo 15 en el papel de 'Curro', y tras la muerte de la protagonista la semana pasada –con récord de audiencia incluido–, se convertirá en uno de los personajes principales de la serie, porque querrá saber quién mató a su hermana. Se enfrenta a su primer gran papel –ayer tenía seguidoras esperándole a la entrada del acto para fotografiarse con él–, pero se muestra «encantado y feliz». Admite que un trabajo de estas características requiere «muchas horas de estudio y de trabajo», pero compensan, «porque para mí es una escuela, estar aprendiendo todos los días, cada jornada te enfrentas a una escena diferente, lo que te permite probar distintos registros».

A la hora de organizar el trabajo, una serie de emisión diaria «es como una rueda», cuenta Josep Cister. «Funciona como un reloj de suizo, todo está perfectamente engranado, cada departamento sabe lo que tiene que hacer y estamos muy acostumbrados». La serie ya ha emitido más de 500 capítulos, y de momento no tiene fecha para su finalización. «A la hora de escribir el guion no me suelo fijar en las audiencias, pero obviamente, si la serie no hubiese funcionado, hubiésemos terminado en algún capítulo, a lo mejor en el 250, pero cuando funcionan, estas series son como la vida misma, todo está organizado y va solo. Ahora ha muerto la protagonista, pero seguimos avanzando, hay que seguir hacia adelante y de repente otros personajes se convertirán en protagonistas», adelanta Cister.