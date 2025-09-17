Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

La Diputación de Gipuzkoa concederá la Medalla de Oro a Lurdes Iriondo

La entidad foral subraya que «es de justicia que su nombre y su legado estén inscritos en la historia de nuestro territorio»

DV

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:12

La Diputación Foral de Gipuzkoa concederá este año la Medalla de Oro a la cantautora, escritora y profesora Lurdes Iriondo Mujika (Donostia, 1937 - Urnieta, 2005), ... coincidiendo con el 20º aniversario de su fallecimiento. El acto de entrega se celebrará en diciembre y será un homenaje «emotivo y especial», organizado en colaboración con la propia familia y el entorno de la homenajeada, según ha adelantado la portavoz foral Irune Berasaluze. Se trata, además, de la segunda Medalla de Oro otorgada de manera póstuma por la institución foral, tras la concedida a Mikel Laboa en 2008.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  4. 4

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  5. 5 Franco Berrino, epidemiólogo de 81 años, señala el alimento a retirar de nuestra dieta: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  6. 6

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 Los dos galanes más atractivos y gamberros de Hollywood
  9. 9

    Robert tampoco cenó aquí: el sueño imposible de un Donostia para Redford
  10. 10 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Diputación de Gipuzkoa concederá la Medalla de Oro a Lurdes Iriondo

La Diputación de Gipuzkoa concederá la Medalla de Oro a Lurdes Iriondo