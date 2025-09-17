La Diputación de Gipuzkoa concederá la Medalla de Oro a Lurdes Iriondo

La Diputación Foral de Gipuzkoa concederá este año la Medalla de Oro a la cantautora, escritora y profesora Lurdes Iriondo Mujika (Donostia, 1937 - Urnieta, 2005), ... coincidiendo con el 20º aniversario de su fallecimiento. El acto de entrega se celebrará en diciembre y será un homenaje «emotivo y especial», organizado en colaboración con la propia familia y el entorno de la homenajeada, según ha adelantado la portavoz foral Irune Berasaluze. Se trata, además, de la segunda Medalla de Oro otorgada de manera póstuma por la institución foral, tras la concedida a Mikel Laboa en 2008.

Berasaluze, ha subrayado que, con esta distinción aprobada en el Consejo de Gobierno de esta semana, se pretende «reconocer la aportación pionera de Lurdes Iriondo en la canción vasca y en la literatura infantil, así como el papel que jugó como mujer adelantada a su tiempo, capaz de superar estereotipos y obstáculos para situar a las creadoras en el centro de la vida cultural vasca».

La concesión de la Medalla de Oro, ha añadido Berasaluze, tiene como objetivo «traer al presente y hacer justicia al amplio e innovador trabajo que Lurdes Iriondo desarrolló en la revitalización del euskera y de la cultura vasca, para que su legado ocupe el lugar que merece en la historia de nuestro pueblo y de nuestro territorio».

Coincidiendo con el 20º fallecimiento de su muerte, este viernes se inaugura en la sección Zinemira del Festival de Cine el documental 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako', de la directora y montadora guipuzcoana Inge Mendioroz, creado a partir de imágenes de archivo y testimonios de personalidades del mundo de la música y la literatura vascas.

Referente de la canción vasca

Lourdes Iriondo fue una de las fundadoras del movimiento vanguardista Ez dok amairu, que transformó la canción vasca y contribuyó de manera decisiva al resurgir de la cultura vasca. Con su voz y su imagen - una mujer en el centro de la plaza, acompañada de una guitarra-, dejó una huella profunda en varias generaciones. Sus canciones, tanto en solitario como junto a Xabier Lete o en colaboración con otros grandes artistas, se convirtieron en referentes de la memoria colectiva de los años 60 y 70, despertando conciencia y admiración.

«Su trayectoria también fue pionera desde la perspectiva de la igualdad, al tener la valentía y la capacidad de situar a las mujeres creadoras en el espacio público en una sociedad cerrada y limitada para ellas», ha destacado la portavoz foral. «En sus canciones confluyeron lo euskaltzale, el compromiso social y político, la espiritualidad y un firme empeño en abrir camino a futuras generaciones de mujeres músicas y creadoras».

Lurdes Iriondo también realizó una aportación fundamental en el ámbito de la literatura infantil en euskera, considerada por especialistas y voces autorizadas como un hito en la transmisión del idioma a las nuevas generaciones. A lo largo de su vida, fue una persona profundamente comprometida con Euskal Herria, el euskera, la infancia y la juventud y su comunidad.

La portavoz foral ha resumido el espíritu de este reconocimiento con estas palabras: «Gipuzkoa rinde homenaje a Lurdes Iriondo por todo lo que le debemos, por su contribución a abrir camino como creadora, y porque es de justicia que su nombre y su legado estén inscritos en la historia de nuestro territorio».