DFeria homenajea a la ilustradora Mai Egurza con la imagen de su cartel

Una ilustración creada por Mai Egurza, ilustradora irundarra recientemente fallecida, será la imagen de la Feria de artes escénicas de San Sebastián, que se celebrará del 14 al 18 de marzo del año que viene. Así, el cartel de esta edición se convertirá también «en un sentido homenaje» a la artista, «cuya pérdida lamentamos profundamente», indicaron en un comunicado los responsables de DFeria.

El festival contactó con la creadora en junio, y en julio les presentó un primer boceto. La artista falleció el 4 de octubre de forma repentina y el trabajo quedó pendiente. «Puestos en contacto con la familia, se acordó terminar la obra que Mai había comenzado», y se pusieron en contacto con su amiga y también ilustradora Raquel Ródenas, quien completó el trabajo partiendo del boceto inicial de Mai Egurza.

El legado es el hilo conductor de esta 32 edición de DFeria. «El legado es lo que las personas dejan a su paso por el mundo, sus huellas, su aportación al mundo, en este caso la cultura». Con estas palabras expresó Egurza el sentido y la inspiración para su obra, y en el cartel se presentan varias personas que van saliendo del encuadre y dejan sus pisadas en la arena. Esta imagen sirve también para homenajear a la ilustradora irundarra, ya que ella misma está representada en uno de los personajes que protagonizan la imagen.

La feria de artes escénicas de San Sebastián presentará, una edición más, una treintena de obras teatrales y de danza entre el 14 y el 18 de marzo. La programación completa se dará a conocer en diciembre, aunque desde la organización ya se ha adelantado que el país invitado en esta ocasión será Dinamarca, por lo que habrá una amplia representación escénica de este país.

