David Cantero, entre informativos y pinceladas

La voz que ha narrado el mundo desde el telediario durante años, y que presenta ahora las tardes en Radio Nacional, se revela ahora en ... un registro distinto, y más íntimo, aunque menos conocido. Una voz que ahora calla para dejar hablar a la pintura. David Cantero (Madrid, 1961) abre una puerta a suuniverso interior con 'Algo siempre es algo o siempre es algo', una exposición titulada con esa ambigüedad poética que, desde este viernes y hasta el próximo 11 de noviembre, podrá visitarse en La Central Art Gallery de Donostia.

Un recorrido de dieciséis obras en las que deja ver su «extraordinario mundo interior, que no es mérito mío, lo he tenido desde niño. Veo cosas donde otros no las ven», confiesa Cantero, como quien revela un secreto que ha vivido en silencio durante toda la vida. Porque ese mundo, rico en fantasía y personajes se despliega en capas de materia –arena, yeso, carbón– mezcladas sobre tablas que se convierten en escenarios de sueños y terrores. «Trabajo mucho la base, con mucha materia, y sobre ella empiezo a ver cosas, escenas, figuras… Es como si me poseyera un ser que llevo dentro», reconoce el periodista acerca de su faceta artística y proceso creativo, en una práctica silenciosa en la que esas figuras surgen de la densidad, distintas unas de otras, resistentes a toda repetición.

El arte de Cantero no busca ser descifrado, sino vivido. «No me gusta explicar lo que pinto, me cuesta muchísimo hablar de pintura. Para mí, el arte es una terapia personal, una forma de sacar cosas que ni yo mismo comprendo». Porque en sus cuadros, la emoción no se impone por la palabra, sino por la materia misma.

La exposición Título: 'Algo siempre es algo o siempre es algo'.

Autor: David Cantero.

Lugar: La Central Art Gallery (Kale Berria, 5, Donostia).

Fecha: Hasta el 11 de noviembre.

Su paso por los informativos, con esa voz que ha marcado durante décadas el ritmo de la actualidad son, en el fondo, un contraste con este mundo pictórico cargado de intuición y misterio, que en absoluto se complementan: «Son parcelas independientes. Cuando estoy en el estudio me alejo absolutamente de todo, sobre todo de la vida real y de la actualidad, que me crispa. Pinto para refugiarme en un mundo más feliz». Sin embargo, exponer y compartir sus obras le resulta un ejercicio complejo, una mezcla de pudor y desconfianza. «Lo llevo fatal, muy mal. No me gusta que me pregunten qué pinto o qué quiero expresar, porque a veces ni yo mismo tengo una explicación que dar», admite.

Respeto por el arte

Y es que Cantero no es un recién llegado al arte. Es desde siempre aficionado, seguidor de Klee y Kandinsky, su experiencia trasciende el estudio y el taller. Ha mostrado sus obras en ferias de prestigio como ARCO, donde algunas de sus piezas encontraron dueño y comenzaron a recorrer colecciones privadas. Esta incursión en el mercado del arte, discreta pero firme, es para él un paso más en un camino que no busca la fama, sino el encuentro sincero con quien contempla su obra: «Vender un cuadro no es lo importante. Lo esencial es que alguien sienta algo al mirarlo».

En su relación con la pintura, la paciencia y el tiempo juegan un papel fundamental. «Hay que dar tiempo y dejar que la materia hable, que se asiente, que se transforme bajo las manos y el ojo atento». Esa dedicación y respeto por la obra es un reflejo un carácter riguroso y sensible a la vez, el mismo que le ha acompañado durante décadas frente a la cámara, con esa voz grave y certera que ahora se reserva para sí mismo.

En esta exposición, la voz que durante años ha informado continúa para dar paso a los silencios, a las texturas y a los colores que ahora cobran protagonismo. David Cantero invita a entrar en su refugio, donde lo cotidiano se desvanece y donde algo (siempre algo) cobra una nueva dimensión. Porque en su pintura, como en su voz, hay ritmo, cadencia y una verdad profunda que invita a contemplar, incluso a evadirse de la cruda realidad.