El periodista David Cantero, este viernes en la inauguración de su exposición en La Central Art Gallery de Donostia. Arizmendi

David Cantero, entre informativos y pinceladas

Exposición ·

El periodista y presentador llega a San Sebastián con su faceta como pintor, en una muestra que reúne dieciséis de sus obras y que estará hasta el 11 de noviembre en La Central Art Gallery

Iker Elduayen

Iker Elduayen

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:22

Comenta

La voz que ha narrado el mundo desde el telediario durante años, y que presenta ahora las tardes en Radio Nacional, se revela ahora en ... un registro distinto, y más íntimo, aunque menos conocido. Una voz que ahora calla para dejar hablar a la pintura. David Cantero (Madrid, 1961) abre una puerta a suuniverso interior con 'Algo siempre es algo o siempre es algo', una exposición titulada con esa ambigüedad poética que, desde este viernes y hasta el próximo 11 de noviembre, podrá visitarse en La Central Art Gallery de Donostia.

