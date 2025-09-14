Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Algunas de las fotografías de la muestra. David Bailey

David Bailey y el último suspiro de Balenciaga

Fundación MOP ·

La muestra 'David Bailey's Changing Fashion' ha permitido descubrir este verano en A Coruña 140 imágenes de su carrera, entre ellas dos icónicas fotografías publicadas en 1967 en Vogue

Elene Arandia

Elene Arandia

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:32

Una espalda, un pliegue, una curva de seda. O, lo que es lo mismo: la tela se curva, la luz esculpe y el rostro desaparece. ... En 1967, el fotógrafo británico David Bailey atrapó así a Balenciaga, fijando en la memoria colectiva una de las imágenes más representativas de su obra, el que fuera uno de los últimos retratos editoriales de su alta costura antes de su retiro en 1968. Publicada en Vogue, aquella fotografía acabaría convirtiéndose en un icono, grabando para siempre la silueta del maestro guipuzcoano en la historia visual del siglo XX. Esta imagen, junto a otra similar de un modelo distinto, ha formado parte de la exposición David Bailey's Changing Fashion, que la Fundación MOP ha programado este verano en A Coruña y que hoy termina.

