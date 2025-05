Encontrarse con los exbailarines Iker Murillo y Vitali Safronkine marcó un punto de inflexión para Gorka Durán (Villabona, 2004), quien había dado sus primeros pasos ... en la danza tradicional de la mano de Oinkari Dantza Taldea. Graduado en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León 'Ana Laguna' de Burgos, pronto recibió los primeros contratos en Valencia Dance Forward, Ballet Ireland y Toten Tanz Basel. Desde esta temporada es bailarín del Hessisches Staatsballett de Wiesbaden. Este domingo se convertirá en el duodécimo Premio Revelación de Gipuzkoa y en el segundo más joven en recibir esta distinción, sumando así su nombre a los de consagrados artistas guipuzcoanos como Alicia Amatriain, Jorge Nozal o su propio maestro, entre otros.

–¿Qué significa para usted recibir el Premio Revelación de Gipuzkoa 2025?

– Un honor enorme y una gran emoción. Me siento profundamente agradecido por el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que hay detrás de cada paso que he dado. Es una motivación muy especial para seguir creciendo, aprendiendo y dando lo mejor de mí en todo lo que hago. Me enteré a través de una videollamada con mi profesor, Iker Murillo. Al principio, me costó un rato asimilar la noticia. La inicial incredulidad fue dando paso a una felicidad profunda que me invadió por completo. Fue una sorpresa tan inesperada que me dejó sin palabras, y realmente sentí que era un regalo muy, muy especial. No sólo por el premio en sí, sino por todo lo que significaba para mí: el esfuerzo, la dedicación y el apoyo de muchas personas que me han acompañado en este camino. Este premio me recuerda por qué empecé, por qué amo lo que hago, y me impulsa a seguir trabajando con humildad y pasión.

– Precisamente su maestro, Iker Murillo, fue el Premio Revelación de 2008.

– Saber que Iker Murillo, uno de mis maestros, también fue premiado años atrás hace que este reconocimiento sea aún más especial para mí. Junto con Vitali Safronkine, no sólo me han transmitido técnica y disciplina, sino también el amor profundo por la danza. Han sido, son y serán muy importantes en mi carrera así que desde aquí les agradezco todo su trabajo.

– Además, va a ser su primera actuación en el Victoria Eugenia.

– Hace un año, compartía con este periódico que soñaba con volver a casa como profesional y poder bailar en casa, pero ahora que se cumple siento una mezcla de gratitud, emoción e ilusión. Recibir el Premio Revelación es algo profundamente conmovedor, pero además tener la oportunidad de pisar el escenario del Victoria Eugenia por primera vez, un teatro con tanta historia y significado para quienes hemos crecido aquí, lo eleva todo a otro nivel. Volver a casa con todo el aprendizaje, el crecimiento y las vivencias acumuladas en este tiempo, y poder compartirlo con mi gente, con mi familia, mis maestros y el público que me ha visto dar mis primeros pasos, es simplemente un regalo. Es cerrar un círculo y abrir otro, con más fuerza.

–¿En qué consiste la pieza 'Out of Nowhere' con la que cerrará la gala?

–'Out of Nowhere' es una pieza especialmente creada para esta gala. Quería crear algo especial y generar un entorno muy íntimo para esta ocasión donde puedo disfrutar de quién soy. Muestra la vulnerabilidad y la fragilidad de un individuo. Se trata de un autorretrato íntimo en el que cada detalle busca conectar con la esencia más pura de lo que significa ser humano.

– ¿Qué haría para mejorar la situación de la danza de Gipuzkoa?

– Lo primero que haría sería visibilizar su valor como cultura, como herramienta educativa y como motor de cohesión social. Para mí hay una idea que no está inculcada en la sociedad vasca: la danza no se trata sólo de entretenimiento; la danza es identidad, expresión y comunidad. Necesitamos una apuesta institucional firme y sostenida. Eso significa más inversión pública y ayudas para apoyar la creación, la formación, la exhibición, y estructuras estables que permitan a las y los profesionales de la danza desarrollarse con dignidad, y así potenciar todo el talento que hay en Gipuzkoa. También me gustaría mejorar la implicación social: necesitamos crear públicos, fomentar la danza en la educación desde pequeños, y acercarla a todos los rincones de Euskadi y no sólo a los centros urbanos. Y fortalecer redes entre creadores, espacios e instituciones. La danza necesita espacio, tiempo y reconocimiento. Si se lo damos, Gipuzkoa tiene el talento y la energía para convertirse en un referente.

– Por último, ¿qué es la danza para usted?

– Es un espacio donde puedo expresar, relajarme y conectar con los demás. Esa conexión con otros ya sea a través de una coreografía compartida o simplemente al estar en el mismo ritmo, es algo muy especial. Me permite sentirme parte de algo más grande y entender a los demás de una manera diferente. Al bailar con otros, compartimos emociones, pensamientos y momentos que no se pueden transmitir de otra forma. Es una forma de unión que va más allá de la técnica, creando un lazo humano y artístico.