Un curso para acercar el sector audiovisual a personas en situación de vulnerabilidad

Partiendo de la idea de que el acceso a la cultura abre un camino hacia la transformación personal y social, Cecadi, el Centro de Capacitación ... Audiovisual para personas en situación de vulnerabilidad, va a impartir un nuevo curso a partir de octubre. El objetivo es que los participantes puedan adquirir unos conocimientos básicos que luego les puedan servir para acceder al mercado laboral en el sector audiovisual.

La Fundación Zaragüeta Zulaica Fundazioa promueve este programa en colaboración con la Fundación Jasón como gestora del curso y coordinadora de las competencias transversales y del apoyo individualizado que reciben los alumnos. Se trata de una formación activa homologada 100% y subvencionada por Lanbide. El curso también incluye un período de prácticas en alguna empresa del sector. «Este programa busca abrir un horizonte profesional distinto a las personas que están en situación de vulnerabilidad, ya que por un motivo u otro, no suelen tener un acceso tan fácil al mundo del cine y del audiovisual», explica Raquel Romero, coordinadora del proyecto Cecadi.

Los interesados en inscribirse a este curso, que es gratuito, deberán hacerlo a través de Lanbide, y cumplir un requisito: «tener interés». Antes de formalizar la matricula, «se les hace una entrevista personal para conocer sus capacidades y valorar si pueden desempeñar el curso, o si es mejor orientarles hacia algún otro sector», aclara Romero.

El curso arrancará el 20 de octubre y se prolongará hasta abril. En total serán 350 horas lectivas, divididas en distintos módulos. Las primeras 40 horas están dirigidas a impartir conceptos básicos sobre el lenguaje audiovisual y en una segunda fase los alumnos adquirirán conocimientos de distintas especialidades de manos de profesionales del sector. Una vez concluidas las clases teóricas, realizarán su propio cortometraje. El curso se complementa con las competencias transversales, «100 horas orientadas al desarrollo personal intermedio, a la inteligencia emocional, y a facilitarles técnicas que les ayudan buscar empleo».

Esta iniciativa se puso en marcha en 2019, «entonces solo estuvo dirigido a personas con alguna diversidad funcional». El año pasado decidieron abrirlo también a personas en situación de vulnerabilidad. Entre los participantes, «varias mujeres en situación de dependencia económica, y también migrantes que todavía no tienen convalidados sus estudios y buscan ampliar su formación», aclara la coordinadora del proyecto.