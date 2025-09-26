Curiosidades de la Comic-Con Málaga: de la habitación de 'Toy Story' al guante de Thanos por 24.750 dólares Furor por los Funko de edición especial, gran expectación en los photocalls y compras exclusivas en una apertura marcada por las colas

Regina Sotorrío Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:27

Un Bowser de Lego gigante -pero gigante de verdad- y con movimiento recibe al entrar en la zona de exhibiciones. Es la primera foto que muchos buscan al cruzar la puerta del parque temático de San Diego Comic-Con Málaga, el inicio de un recorrido inabarcable por todos los universos de ficción imaginables lleno de curiosidades, compras exclusivas y fotos singulares. Aquí van algunas. Pero ojo: paciencia, tendrá que guardar cola.

Para coleccionistas Fiebre por los Funko de edición especial

Ampliar Muñecos coleccionables 'Funko Pop'. Tenllado

La cola llegaba por momentos al final de la sala interior del Palacio de Ferias. Algunas personas dedicaron la mitad de la jornada a esperar su turno para entrar en la tienda oficial de Funko. ¿El reclamo? Comprar uno de los cuatro muñecos pop lanzados por la firma exclusivamente para San Diego Comic-Con Málaga. Dos, Spider-Boy y General Grievous, son ediciones limitadas a 9.500 unidades. Los otros dos, Tim Murphy y Cody Rhodes, son ediciones especiales con el sello de Comic-Con Málaga. Pero lo cierto es que muy pocos se harían con ellos: nada más abrir puertas, la primera tirada de 150 'funkos' se agotó. La firma lanzó una nueva tanda de 150 a primera hora de la tarde, y también voló. Una fórmula que se repetirá durante los próximos tres días de la convención.

La frustración por las escasas unidades a la venta, la larguísima espera y algún fallo de organización (por la tarde se sacaron antes de la hora anunciada) provocaron las quejas de los asistentes, que presentaron al menos medio centenar de hojas de reclamaciones. La rumorología, incluso, apuntaba a que muñecos que en la tienda oficial cuestan 20 y 22 euros estaban ya siendo revendidos en otros lugares por más de 200 euros.

'Toy Story' nunca pasa de moda, pero a las puertas de su quinta entrega crece el interés por esos juguetes que cobran vida propia. San Diego Comic-Con Málaga reproduce la habitación de Andy, el niño protagonista de las primeras películas, a gran escala. Están Buddy, Buzz Lightyear y hasta Forky, el centro de todas las fotos, junto a la enorme cama y la cómoda gigante del 'dueño' de todos ellos.

Experiencias Dentro de la habitación de Andy, de 'Toy Story'

Ampliar La habitación de Andy de Toy Story. Salvador Salas

Fotos especiales En la moto de Tron y con huevos de dinosaurios

Ampliar Hombre posa en la motocicleta de Tron. Salvador Salas

Los photocalls son la principal atracción de la zona de exhibición, con colas de más de media hora en ocasiones. Todo con tal de hacer una foto subido a la moto de 'Tron' (uno de los títulos estrella de esta edición), junto a los huevos de dinosaurio de 'Jurassic World', en el coche de 'Regreso al futuro' o dentro de 'Predator: Badlands'. En la mayoría de los casos, la espera se compensa con un póster o el acceso a un sorteo con material especial de la película.

En medio de todo ese mundo de ciencia ficción y acción desbordante, sorprende un corner dedicado a Sylvanian Families, los adorables animales humanizados que este año celebra su 40 aniversario. En San Diego Comic Con, lo festejan con algunas de sus figuras en tamaño real, un expositor con su mundo en miniatura y la posibilidad de llevarse unas fotos en familia en un fotomatón.

Compras exclusivas El guantalete de Thanos y un Mickey de Lladró

Ampliar El guantelete de Thanos valorado en 24.750 dólares. Tenllado

Es el paraíso de los coleccionistas más frikis. Y con más dinero. En San Diego Comic Con Málaga se pueden adquirir algunos de los productos más exclusivos del cómic y la cultura popular. En su tienda oficial, destaca un guantelete de Thanos por 24.750 dólares, en bronce y con gemas preciosas, de la joyería americana East Continental Gems. Solo hay 200 como este, fabricado de forma artesanal, como una réplica exacta -a menor escala- del que luce el supervillano en 'Avengers: Infinity War'. Pero hay una opción más económica: un pequeño guantelete del infinito a modo de colgante, también en bronce y con una piedra preciosa, a 149 euros, en precio especial de la Comic-Con Málaga.

Ampliar Muñecos de porcelana de Disney creados por Lladró. Tenllado

En otro lado de la sala, Lladró exhibe sus superhéroes y personajes Disney en porcelana. Incluso terminan de decorar uno de ellos en directo y a la vista del público. Por 950 euros te puedes llevar a casa un Mickey delicado y brillante. Por 4.170 euros sale La Reina Amidala en la Sala del Trono.

Y para los fanáticos de los juegos de mesa, una empresa de Córdoba les ofrece el mobiliario perfecto: una mesa que lo mismo sirve de centro del salón y comedor, que para echar una partida de rol. Y no es necesario acabarla. Cuando ya no apetece seguir, se deja tal cual y se cubre con paneles de madera. Nadie diría que debajo hay una batalla pendiente. Uno de los modelos estrella, elevable para mesa baja o de comedor, tiene un precio de 2.300 euros, de la firma Mesas para Juegos.