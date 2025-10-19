Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Integrantes de Guerrilla Girls, en la exposición que se realizó en Bilbao en 2013. Ignacio Pérez

Cuatro décadas tras la máscara de King Kong

En 1985 surgió el colectivo de artistas femeninas Guerrilla Girls que con humor denunciaban el trato desigual respecto a los hombres

Teresa Flaño

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:18



Han pasado cuarenta años desde que se creó, pero la reivindicación sigue siendo tan actual como entonces. El colectivo Guerrilla Girls surgió en 1985 en ... Nueva York al reunirse un grupo de mujeres que compartían un sentimiento de frustración al comprobar que a finales de siglo las diferencias entre los sexos seguían siendo más que patentes y las mujeres artistas continuaban sin tener un reconocimiento.

