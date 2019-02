Los Spirit coronan 'El 'blues' de Beale Street' y bendicen 'Roma' para los Óscar La actriz Regina King y el director Barry Jenkins posan con los tres galardones recibidos por la película 'If Beale Street Could Talk' en la gala de los premios Spirit / Reuters 'En el séptimo día' recibe el galardón a la cinta rodada con un presupuesto inferior al medio millón de dólares EFE Los Ángeles Domingo, 24 febrero 2019, 08:35

Los premios Spirit del cine independiente coronaron este sábado a 'El 'blues' de Beale Street', que obtuvo el galardón a la mejor película, y dieron una última bendición para los Óscar a la mexicana «Roma», que se llevó el reconocimiento a la mejor cinta internacional.

La 34 edición de los premios Spirit, que entrega cada año la institución Film Independent, se celebró en la playa de Santa Mónica (California) solo un día antes de que el Teatro Dolby de Los Ángeles acoja los Óscar este domingo.

A diferencia de los premios de la Academia de Hollywood, los Spirit tienen un aire más desenfadado, informal y divertido que hoy, además, se vio potenciado por el tono mordaz y satírico de su presentadora, la actriz Aubrey Plaza ('Parks and Recreation').

A menos de 24 horas de que se presente como aspirante destacada en los Óscar con diez nominaciones, las mismas que 'La favorita', la cinta mexicana 'Roma', de Alfonso Cuarón, logró hoy el Spirit a la mejor película internacional. 'Roma' se impuso en esta categoría a 'Burning' (Corea del Sur), 'La favorita' (Reino Unido), 'Happy as Lazaro' (Italia) y 'Un asunto de familia' (Japón).

Un visiblemente nervioso Cuarón dio en primer lugar las gracias a las «tres mujeres» que le acompañaban hoy en la ceremonia: las actrices Yalitza Aparicio, Marina de Tavira y Nancy García. «Soy optimista porque ahora mismo estamos en un momento de mayor diversidad en el cine. Y creo que esta mayor diversidad muy pronto va a hacer a esta categoría irrelevante», señaló en relación a la categoría separada de mejor película internacional en los Spirit.

Entre otros récords, 'Roma' podría convertirse este domingo en la primera cinta mexicana en ganar el Óscar a mejor largometraje en lengua no inglesa, así como en el primer filme de Netflix en hacerse con la estatuilla a mejor película.

Además, la mexicana Yalitza Aparicio, acompañada por el español Javier Bardem, presentó en español el Spirit a mejor actriz y aseguró que su papel de Cleo en 'Roma' cambió su vida «por completo».

Por otro lado, el galardón John Cassavetes, que reconoce en los Spirit a la mejor película rodada con un presupuesto inferior al medio millón de dólares, fue para 'En el séptimo día', una cinta del realizador Jim McKay y que se centra en un grupo de inmigrantes mexicanos en Nueva York que juegan los domingos a fútbol. «¡Viva Puebla, viva México!», dijo sobre el escenario el actor mexicano Genoel Ramírez, quien instó a «hacer a Estados Unidos espiritual de nuevo», en referencia al lema del presidente Donald Trump «hacer a Estados Unidos grande de nuevo» (Make America Great Again).

En la sala de prensa, Ramírez indicó que 'En el séptimo día', una película muy modesta y que involucró a todo un barrio neoyorquino, representa lo contrario de las ideas de Trump y muestra que los inmigrantes hispanos no son «criminales».

Mujeres implicadas

Al margen de los galardones con sabor latino, los Spirit distinguieron a 'El 'blues' de Beale Street' con tres premios: mejor película, mejor director (Barry Jenkins) y mejor actriz de reparto (Regina King).

Jenkins, que hace dos años triunfó en estos mismos galardones con 'Moonlight', aprovechó su discurso como mejor cineasta para dar gracias a las mujeres involucradas en 'El 'blues' de Beale Street' y para instar a la industria audiovisual a que dé más oportunidades a las directoras.

Glenn Close, que protagonizó una de las anécdotas de la velada al subir al escenario con su perro Pip, ganó el Spirit a mejor actriz por «La buena esposa», mientras que como mejor actor fue proclamado vencedor Ethan Hawke por 'El reverendo'. Además, Richard E. Grant se hizo con el galardón al mejor actor de reparto por '¿Podrás perdonarme algún día?'.

Por su parte, 'Sorry to Bother You' se hizo con el Spirit a la mejor ópera prima y 'Won't You Be My Neighbor?' logró la estatuilla al mejor documental. Nicole Holofcener y Jeff Whitty ganaron el Spirit a mejor guión por '¿Podrás perdonarme algún día?', mientras que Bo Burnham hizo lo propio en el apartado de mejor primer guión por 'Eighth Grade'.

Asimismo, la película 'En realidad, nunca estuviste aquí' dio el premio al mejor montaje a Joe Bini y la cinta 'Suspiria' otorgó a Sayombhu Mukdeeprom el reconocimiento a mejor fotografía. Este último filme también consiguió el galardón especial Robert Altman al reparto, el encargado del casting y el director de una película.