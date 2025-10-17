Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Todos los detalles de la gira de La Oreja de Van Gogh: fechas, sedes y precios
Logo Patrocinio
Organizadores de Animedon y algunos participantes de las distintas actividades de la sección la Semana de Cine Fantástico y de Terror. Lobo Altuna

La Semana de Terror busca al público más joven con Animedon

El festival donostiarra proyectará tres estrenos del género y homenajeará a los creadores de 'Doraemon'

Teresa Flaño

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:29

Comenta

La buena experiencia del año pasado ha animado a los organizadores de la Semana de Cine Fantástico y de Terror incluir de nuevo en la ... programación de su próxima edición, que tendrá lugar entre el 31 de este mes y el 8 de noviembre, la sección Animedon-Encuentro de Anime de Donostia. Entre sus objetivos está «atraer a un público joven más acostumbrado a disfrutar de la experiencia de ver películas en el ámbito doméstico y no en las salas de cine», explica el director del certamen Josemi Beltrán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3

    La víctima del presunto homicidio de Zarautz llevaba horas muerta cuando se dio el aviso
  4. 4 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  6. 6

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  7. 7 Imanol Pradales recuerda la clave para hacer dinero: «Es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente»
  8. 8

    Cuatro detenidos en Biarritz por un intento de atentado contra un opositor a Putin
  9. 9

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  10. 10 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Semana de Terror busca al público más joven con Animedon

La Semana de Terror busca al público más joven con Animedon