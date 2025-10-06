Crítica de 'Smashing Machine': Preferimos la canaria

Algunos admiramos a Dwayne Johnson desde los tiempos que se hacía llamar 'The Rock'. A algunos nos caía bien desde antes de que apareciera en ... la pantalla grande en tantas entregas, todas gloriosas, de 'Fast & Furious'. Nos gustaba ya cuando competía como luchador profesional dentro de la espectacular (un poco tongueada, a qué negarlo) liga WWE. Nos interesó grandemente que sea hombre de negocios, demócrata y productor de rarezas tal que 'The King', sobre el rey Kamehameha Kūnuiākea, fundador y primer gobernante del Reino de Hawái.

Valoración Datos Dirección y guion: Ben Safdie

Fotografía: Maceo Bishop.

Música: Nala Sinephro

Intérpretes: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten, Ryan Badder.

Cines: Príncipe (V.O. y doblada), Urbil, Niessen, Mendibil.

Duración: 123 minutos.

Así que cuando nos dijeron que su interpretación en 'The Smashing Machine' le ponía en el disparadero hacia el Oscar nos regocijamos. Algunos. Pensamos en Stallone, finalista por 'Creed'. O en Mickey Rourke redimiéndose como criatura humana y actor en 'El luchador'.

Muy poco duró nuestra alegría. Menos de los 123 plomizos minutos de esta pavada sobre un luchador puesto hasta las cejas no solo de opiáceos y similares sino de demonios interiores que un guion totalmente sinsorgo no hace el menor esfuerzo en mostrar y mucho menos en intentar mirarlos de frente. Es un filme absolutamente tópico . Bien montado, eso sí. Los combates no están mal, pero no vayan a ponerse a pensar ustedes en 'Toro salvaje' o en las películas de Bruce Lee. Ni en las de Jackie Chang. En cuanto a la actuación supuestamente de actor del Método (o similar) de Dwayne, nos engañaron a sus fans. Sí, pone caritas que no ponía en, por ejemplo los dos 'Jumanji' e intenta hacerse el 'dramas' pero, ¡ay!, el fatídico libreto de horrorosos diálogos no le da cancha.

Resumiendo, aún estando a favor de 'La Roca' preferimos la lucha canaria. Y en ella, a ese campeonísimo llamado Tomasín Padrón. Esperen a ver 'La lucha' de José Alayón, presentada en el Zinemaldia. Nos darán la razón, fijo.