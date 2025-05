«Cuando una película encierra al espectador en las ideas me aburro»

«Sin la Escuela de Cine Elías Querejeta, esta película no estaría terminada». Así se manifiesta la directora portuguesa Inês Nunes, que competirá en la ... Sección Oficial del Festival de Cannes que comienza este martes con el cortometraje 'A solidao dos lagartos' ('The lonelines of lizards'). La película, que compite con otros diez títulos por la Palma de Oro al Mejor Cortometraje, sitúa su trama en las salinas de la localidad del Algarve Castro Marim, en donde un grupo de turistas franceses e ingleses disfrutan de sus vacaciones, pero algo «pudrirá» su estancia, en expresión de la realizadora. «La selección ya me parece una victoria porque me dará muchas oportunidades».

Sobre su paso por la Escuela de Cine de Tabakalera en el área de Creación del Curso 2023-2024, explica que llegó «con este proyecto e incluso filmé en San Sebastián algunas escenas de cuerpos tomando el sol. Fue importante porque la película no estaría finalizada sin la Escuela. Encontré personas con las que podía hablar sobre el proyecto, como las tutorías con Carlos Muguiro (director del centro). Aún estaba muy confusa sobre el tipo de película que quería rodar». De hecho, acumuló tanto material que había varias posibilidades a la hora de elegir qué resultado buscaba. Yfinalmente ese resultado es 'A solidao dos lagartos', un cortometraje de«carácter experimental», admite. También durante su paso por la Escuela, compaginó este trabajo con un segundo proyecto, esta vez un largometraje para el que busca actualmente financiación. «Es un lugar que sirve de 'espacio seguro' para desarrollar nuestros proyectos. Fue increíble estar allí».

Cambio de guion

«Yo he crecido y vivo en Tavira, que es una zona del Algarve muy involucrada en la producción de sal, tanto industrial como artesanal». 'The lonelines of lizards' parte de «un guion más narrativo porque quería rodar algo en las salinas, pero no sabía qué» y fue durante la pandemia cuando Nunes conoció a los propietarios de las de Castro Marim, próxima a Ayamonte, encontró las localizaciones que buscaba para el rodaje. «Es un espacio muy complejo en el que conviven dos mundos y que se convierte en un microcosmos que refleja lo que pasa en el Algarve». Esta convivencia entre turistas y trabajadores inspiró una historia que poco tiene que ver con la que originalmente tenía pensada rodar.

«De estas escenas entre grupos e individuos me gusta el contraste de emociones. En un espacio en el que todo el mundo debería estar divirtiéndose, acontece algo que de alguna forma comienza a pudrir ese disfrute máximo que las personas buscamos en vacaciones», explica. «Esa formación de grupos en ese ambiente tiene mucho que ver con la voluntad de olvidar los problemas y con renacer, que es algo que puede ocurrir o no de noche».

Aquí entra en escena un personaje importante en la trama:el de una trabajadora de las salinas que atraviesa una fase de duelo. «Esta mujer comienza a corromper su felicidad y los manda de vuelta a su vida normal». La directora portuguesa prefiere sugerir más que narrar de forma explícita. «No me gusta encerrar al espectador en las ideas, cuando sucede eso en una película me aburro, así que intento no hacer lo mismo. Prefiero que el público pueda quedarse con algunas cosas que yo he sugerido y con otras no, pero que nunca se impongan como un fin en sí mismo. Me gustan mucho las películas que están en el límite entre existir y no existir. Me gusta más ver películas de este estilo».

En opinión de Nunes, 'A solidao dos lagartos' es la película con la que «he logrado situarme más cerca de mis intenciones originales. Siento que tiene más que ver conmigo que las otras que he dirigido». En medio de la precariedad que caracteriza a tantas de estas producciones modestas, Nunes vive los días previos al Festival «con mucha ansiedad porque tengo muchas cosas que hacer. Me encargo de toda la producción y junto con la distribuidora, estamos preparando materiales, viajes y alojamiento porque, encima, no nos avisaron de nuestra selección con el tiempo necesario para hacerlo de una forma más saludable». Director, guionista e incluso protagonista de un cameo en su propia película, Numes debuta con este filme en el circuito de los grandes certámenes internacionales. Reconoce que en el caso de Cannes envió la película con alguna esperanza de ser seleccionada, aunque no en la Sección Oficial porque «el procedimiento es diferente».

Respecto a las competiciones entre películas, aclara que «ahora estoy en una posición un poco rara», pero añade: «Me gustaría mucho que en el futuro no hubiera competición entre películas porque creo que va en contra de la creación. Preferiría que hubiera muestras de cine sin que hubiera que establecer una escala. La competencia en el arte en general me parece una cosa un poco loca, pero bueno, para conseguir hacer películas en el futuro debo estar ahí y jugar a este juego de alguna manera», concluye.

El cortometraje, de cuyo sonido se ha ocupado Xabier Erkizia, se proyectará en el Festival francés el viernes día 23, víspera de la clausura y de que se dé a conocer el palmarés. La decisión de elegir el título ganador de la Palma de Oro al Mejor Cortometraje corresponderá a un jurado presidido por la directora, guionista y productora Maren Ade, y formado por el realizador, guionista y productor Reinaldo Marcus Green; la actriz, cantante y compositora Camélia Jordana; el productor, fotógrafo y exdirector de la Filmoteca Española, Chema Prado; y el director y guionista Nebojša Slijepčević.