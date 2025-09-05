Moretti retoma el rodaje donostiarra que inició con Bruce Springsteen

El director italiano Nanni Moretti (Brunico, Italia, 1953) retomó ayer el rodaje de su próxima película, 'Sucederá esta noche', cuyo inicio comenzó el pasado mes ... de junio. Si el día 21 de ese mes aprovechó el concierto que Bruce Springsteen ofreció en el Estadio de Anoeta para grabar algunas secuencias aisladas, fue este pasado lunes cuando arrancó formalmente el rodaje de la película. Ayer, el escenario fue la Plaza Zuberoa, en el barrio donostiarra de Gros, el que acogió el rodaje de una de las escenas del filme.

En medio de una notable expectación vecinal y bajo un cielo soleado que fue a más a lo largo de la jornada, el rodaje comenzó en torno a las once de la mañana y se prolongó hasta pasadas las siete de la tarde. El realizador italiano, que con 'Sucederá esta noche' firmará la decimoctava película de ficción de su filmografía, cuenta en esta ocasión con los intérpretes Louis Garrel, Jasmine Trinca –que ya trabajó a sus órdenes en 'La habitación del hijo' (2001) y en 'El caimán' (2006)–, y Angela Finocchiaro, en los principales papeles de este drama romántico. En el reparto también figuran Elena Lietti, Antonio De Matteo, Andrea Lattanzi, Hippolyte Girardot, Pietro Ragusa y Paolo Sassanelli. Incluso se ha reservado para sí mismo un breve cameo en la cinta.

El rodaje de ayer en la Plaza Zuberoa de Gros se prolongó de once de la mañana a siete de la tarde

La Plaza Zuberoa presentaba ayer el aspecto habitual de cualquier rodaje cinematográfico, con sus carpas para los equipos de filmación, los pivotes y una zona rodeada de cinta para que transitaran los peatones por la área acotada. Desde días antes, el equipo de producción de la película había colocado en los portales de la zona unos carteles de aviso y un número de contacto para cualquier aclaración que desearan los vecinos.

De la trama poco se puede adivinar a partir de la escena rodada ayer, en la que un hombre y una mujer caminan mientras mantienen una conversación seguidos por dos agentes de Policía que, en un momento dado, echan a correr en dirección a la pareja. Fuentes próximas a la producción indicaron que la jornada de ayer se dedicó a una escena no especialmente relevante en el desarrollo de la trama, pero que no obstante, Moretti ha querido incluir en las previsiones.

Bajo el influjo de Springsteen

La coproducción hispano-italiana 'Sucederá esta noche' –en la que participa la firma donostiarra Irusoin–, es una muy libre adaptación de la colección de relatos del escritor israelí Eshkol Nevo 'Hungry Heart' ('Lev Raev') –un título que no por casualidad lo es también de una canción de Bruce Springsteen–. El autor se han inspirado en la propia obra del 'Boss' a la hora de escribir su obra, según publicó la prensa italiana.

Llevados a 'territorio Moretti' por el realizador italiano junto a sus coguionistas habituales, Federica Pontremoli y Valia Santella, las historias integradas en esta película coral entrelazan las tramas de amor, con las de deseo, las de pérdida y, en definitiva, con la búsqueda de sentido. Moretti teje un argumento en la que los personajes que se enfrentan las complejidades emocionales de la vida contemporánea.

No es la primera vez que el director de cintas como 'Caro diario', 'Abril' o 'La habitación del hijo' adapta una obra de Eshkol Nevo. En 2020 llevó a la gran pantalla su particular versión de 'Tres pisos' (Ed. Duomo), una novela en la que el autor israelí diseccionaba la vida de los habitantes de un edificio hasta hacer aflorar sus secretos. Casualmente, la novela fue elegida por el Gremio de Librerías de Gipuzkoa como la mejor obra extranjera publicada en 2020 y galardonada con el Premio Euskadi de Plata. La pandemia impidió que Nevo viniera a Donostia a recoger la distinción.

El director ya adaptó en 2020 la obra de Nevo 'Tres pisos', premiada por los libreros guipuzcoanos

El rodaje de 'Sucederá esta noche', iniciado en Donostia este pasado lunes y que se prevé que será largo, se prolongará en San Sebastián durante dos semanas –coincidiendo su final con el inicio del Zinemaldia–, para trasladarse a Roma y a otros enclaves internacionales.

Tras 'El sol del futuro', Nanni Moretti estuvo esta primavera en San Sebastián con el objetivo de elegir personalmente algunas de las localizaciones que incorporaría a su actual rodaje. Alguna idea traería bajo el brazo el realizador italiano, ya que conoció Donostia, si quiera fugazmente, en 2001, cuando presentó 'La habitación del hijo' en la sección Perlak de Festival de Cine.

Recuperado de un infarto

A sus 71 años, Moretti parece plenamente recuperado del infarto que sufrió el pasado mes de abril y que le mantuvo varias semanas ingresado en un hospital de Roma, en cuya UCI pasó parte de la estancia, «consciente, de buen humor y hablando con los médicos y enfermeros que lo cuidan», según se informó en su momento.

Tras su salida del hospital, Moretti recuperó su actividad habitual y su implicación en causas sociales y políticas, como la denuncia de la situación en Gaza o la defensa de la unidad de la izquierda italiana. Nanni Moretti ha alternado las películas inspiradas en sus propias vivencias, como el tumor que sufrió hace años, su afición a recorrer en Vespa las carreteras de Roma. El pasado mes de marzo recogió en el festival de Bari el premio 'Bif&st Arte del Cinema' por los 50 años de una carrera cinematográfica, en la que ha logrado galardones como la Palma de Oro de Cannes por 'La habitación del hijo', en 2001, y siete años antes, el premio a la mejor dirección por 'Caro Diario'.

Quienes lo han tratado en estos últimos meses de preparativos destacan lo centrado que está en el proyecto y el grado de concentración con el que trabaja en el rodaje. De hecho, nadie del equipo de la película quiso realizar ayer declaraciones.