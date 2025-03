Una mirada poética al Cantábrico

ibulitoon, la productora donostiarra de animación, se sale de su campo de acción y se ha embarcado en el proyecto 'Kantauri', una película documental que ... aúna arte y conciencia social al presentar la costa y los fondos marinos del Cantábrico de una manera artística. Se trata de una obra que combina rigor científico y una narrativa visual muy artística, y muestra un ecosistema marino de gran biodiversidad. Con un enfoque poético. El pre estreno tendrá lugar mañana en el Kursaal, dentro del festival Gnat, organizado por la Diputación Foral, y llegará a las salas comerciales el 4 de abril.

Título 'Kantauri'

Dirección: Xabier Mina e Isaias Cruz.

Textos: Beatriz Iso y Patxi Zubizarreta (también narrador).

Música: Joseba Beristain; Orquesta y Coros de Bratislava y Aiora Renteria.

Producción: Dibulitton y 601 Producciones Audiovisuales.

Pre estreno: Mañana lunes, a las 19.00 horas en el Kursaal.

Ricardo Ramón, productor de la empresa donostiarra, tuvo conocimiento del proyecto dirigido por Xabier Mina e Isaías Cruz y de inmediato «me quedé enamorado de la vida que hay ahí fuera. La explosión de los colores, de las plantas y todas las especies que viven tan cerca, pero de las que desconocemos mucho, merecen ser contadas. Por lo general no lo tenemos en cuenta».

Dibulitoon propuso a los navarros de 601 Producciones Audiovisuales, los impulsores iniciales del documental, buscar la financiación en Euskadi, cambiar la filosofía que planteada inicialmente y pasar de un concepto totalmente científico a otro más artístico. Gobierno Vasco, EiTB y posteriormente el Gobierno de Navarra se sumaron a 'Kantauri'.

Una 'coreografía' de sardinas. A continuación, una raya y un tiburón.

Xabier Mina retrocede más en el tiempo cuando habla de la génesis de su propuesta. El biólogo es profesor en un instituto y también buceador. «Llevo años grabando la naturaleza y una manera de enganchar a los alumnos en las clases es mostrándoles esos vídeos. Tengo mucho material acumulado y siempre he pensado que tenía que llegar a un público mayor más allá del aspecto pedagógico, hacer algo más ambicioso. Ahora ha tomado otra dimensión artística». También se planteó incluir a la apneista Marta Felurian, cuya mirada hace de guía en este descubrimiento de la riqueza ecológica que existe a veinte millas de la costa.

Dibulitoon La productora especializada en animación cambia de registro para este filme

Dibulitoon colabora habitualmente con el escritor ordiziarra Patxi Zubizarreta que esta vez también se ha sumado al proyecto. Se implicó de tal manera que además de darle una visión poética a través de los texto –labor en la que estuvo acompañado por Beatriz Iso–, se ofreció como narrador para la versiones en euskera y castellano. «Ha incluido frases que dan pie a que cada espectador las interprete según sus sentimientos, sensaciones y experiencias». Por ejemplo suya es una expresión que se repite en varias ocasiones: «Somos peces que quieren volar».

El documental está doblado en inglés y francés, tarea realizada por Michael Barkham, hijo de la historiadora canadiense Selma Huxley, la descubridora de los restos de la nao San Juan en la península de Labrador.

Trabajo de contención

La banda sonora es una protagonista más y corre a cargo de Joseba Beristain. El azkoitiarra habla con entusiasmo de este trabajo. «A priori es una suerte que a un compositor le den un proyecto de este tipo: estético, contemplativo, con poco texto y mucha imagen». Estas características también condicionaban que «debía ser una música espectacular», y para ello contaron con la Orquesta y Coro de Bratislava.

A la hora de crear la partitura de 'Kantauri' el reto estaba en «controlar lo grande o pequeña que fuera la música respecto a lo que se veía. Hay momentos que son muy grandes y otros más útiles, intimistas y emotivos. Había que aguantar la tentación de hacer una música grandilocuente como si fuera un documental de la BBC. Ha sido un trabajo de contención que le viene muy bien».

Marta Felurian La apneista ejerce de guía para el espectador para descubrir la riqueza ecológica del mar

También se han musicado unos poemas sobre el Cantábrico compuestos por el poeta y abad de Donibane Lohizune Jean Marie Ihartza 'Iratzeder', que son interpretadas por Aiora Renteria, vocalista de Zea Mays, «que da un toque más humano y emotivo, más allá de la orquesta».

Hay momentos que «requieren una musicalidad especial», por ejemplo con bancos de peces moviéndose al mismo tiempo o la cadencia de las olas en la parte intramareal, en que las cámaras parece que han captando una coreografía.

Beristain se muestra muy satisfecho con «el equilibrio que hemos encontrado entre la música, la voz de Patxi Zubizarreta y la recreación de los sonidos que dan al espectador una experiencia más vivencial del fondo marino».

La combinación de las imágenes, los textos y la música da a gran parte del metraje de 'Kantauri' una patina de calma y sosiego, aunque el rodaje no transcurrió así. Xabier Mina explica que «en la costa es relativamente fácil grabar. Tampoco hay tanta variedad para que sea inabarcable. Mucho más complicado es en aguas abiertas. Con los animales no puedes quedar a una hora para grabarlos y tampoco sabes cuando van a pasar. Es un medio muy inaccesible, oscuro y muchas veces no ves que un tiburón te ha pasado al lado»