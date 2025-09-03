Romanticismo pretencioso

Con el paso de las décadas y las repeticiones, el género romántico se ha convertido en una patata caliente difícil de abordar. Algunos cineastas optan ... por intentar darle la vuelta a sus tópicos, al menos en apariencia. Otros, por acentuar lo de siempre.

Tal parece la estrategia de la casi novata Polly Steele. En la iconografía, practica la saturación de acantilados irlandeses ventosos, carreras por la playa, parejas de jóvenes o veteranos mirándose de reojo, una habitación cubierta por poemas de amor...

En el guion, el muy irregular y desenfocado escrito por Niall Williams abusa de eso que siempre queda tan bien, la mezcla entre el temperamento artístico (tenemos dos escritores y un pintor sobrevenido) y el amoroso. Y no se avergüenza de plagar la historia de giros forzados y manidos: la joven rebelde que escapa del internado, el espíritu del padre que se le aparece al hijo, el matrimonio equivocado de la chica, la madre que intercepta las cartas del enamorado, ¡un paralítico que de repente anda!

Que pasen muchas cosas, aunque no tengan demasiado sentido ni explicación. Y que todo esté envuelto en frases pretenciosas, de esas con intención literaria que parecen decir grandes verdades de la vida de un modo hermoso... y acaso no lo logren. Casi la única originalidad de 'Amor en cuatro letras' (en realidad, debiera ser 'Cuatro cartas de amor', 'Four Letters of Love') es que los personajes increpan mucho a Dios, a saber por qué.

Las largas dos horas se salvan porque siempre nos refrescan los acantilados irlandeses y porque mantienen el tipo tanto los actores jóvenes (Fionn O'Shea y Ann Skelly) como los veteranos: Pierce Brosnan (su peor enemigo le habrá ofrecido un personaje tan mal definido), Helena Bonham Carter y Gabriel Byrne.