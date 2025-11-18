Crítica de 'Ahora me ves 3': Nada por aquí, nada por allá

Ahora me ves 3', que ya les adelantamos que es tan entretenida como vacía, o sea, puro cine palomitero, parte de un error. Piensan sus ... artífices que los muchísimos espectadores que vimos las anteriores dos entregas de la serie, producidas en 2013 y 2016, recordamos al dedillo sus personajes y contenidos.

Valoración Datos Dirección: Ruben Fleischer.

Guion: Seth Grahame-Smith, Michael Lesslie, Rhett Reese, Paul Wernick.

Intérpretes Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Rosamund Pike.

Fotografía: George Richmond.

Música: Brian Tyler.

Producción: EE.UU., 2025.

Cines: Antiguo Berri, Garber, Urbil, Niessen, Mendibil

Duración: 112 minutos

Nada más lejos de la realidad. Este es un tipo de cine de evasión que se olvida al salir de la sala. También la tercera película de la saga. No digamos las que vimos hace una década. Con lo cual, podían haberse evitado la aparición en holograma de Mark Ruffalo, que no pudo acudir al rodaje por problemas de agenda. E incluso podían habernos escamoteado varios personajes más, son tantos, que tampoco nos hubiésemos percatado.

Nos encantan los trucos espectaculares, imposibles y absurdos de 'Ahora me ves', pero sabemos que son pura fantasía, tanto si quedan en el aire como si insisten en explicárnoslos, a ver si así nos creemos algo, lo que ocurre un par de veces en esta entrega. Pero ya lo de distinguir a 'los jinetes', esos magos a lo grande que cometen delitos con excusa justiciera, que ni nos lo pidan. Así que no hacía falta que reuniesen a todos los prestidigitadores anteriores (encarnados por Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher y Lizzy Caplan), para que contrastasen/cediesen el testigo a una nueva generación (representada por Justice Smith, Dominic Sessa y Ariana Greenblatt; aunque agrade ver nuevos pasos de Sessa, el chico de 'Los que se quedan' de Payne).

En fin, que aquí vuelven a acertar con el truco para tenernos muy entretenidos con poco más que aire, entre un diamante, muchos ilusionistas, la malvada Rosamund Pike y magia por Nueva York, Amberes, un 'château' francés y Abu Dabi.