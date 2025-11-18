Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Jesse Eisenberg también protagoniza la tercera entrega de 'Ahora me ves'.
Cine

Crítica de 'Ahora me ves 3': Nada por aquí, nada por allá

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:07

Comenta

Ahora me ves 3', que ya les adelantamos que es tan entretenida como vacía, o sea, puro cine palomitero, parte de un error. Piensan sus ... artífices que los muchísimos espectadores que vimos las anteriores dos entregas de la serie, producidas en 2013 y 2016, recordamos al dedillo sus personajes y contenidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  4. 4 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  5. 5 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  6. 6

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  7. 7 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  8. 8

    Rufián carga duramente contra Mazón y le llama «inútil» y «psicópata»
  9. 9

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda, además de maltratar a sus 2 hijos
  10. 10 El magnate francés que se niega a vender chocolate Lindt en sus supermecados: «Yo pienso en mis clientes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Crítica de 'Ahora me ves 3': Nada por aquí, nada por allá

Crítica de &#039;Ahora me ves 3&#039;: Nada por aquí, nada por allá