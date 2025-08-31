Crítica de 'Los Rose': Guerra de sarcasmos
San Sebastián
Domingo, 31 de agosto 2025, 06:22
Habría que inventar una palabra para definir la naturaleza de una película como 'Los Rose', que no es exactamente una nueva versión o 'remake' de ... la recordada película 'La guerra de los Rose', estrenada en España en 1990 con unos tremendos Michael Douglas, Kathleen Turner y Danny DeVito, quien la dirigió.
Dirección: Jay Roach.
Guion: Tony McNamara, basado en la novela de Warren Adler.
Intérpretes Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Kate McKinnon.
Fotografía: Florian Hoffmeister.
Música: Theodore Shapiro.
Nacionalidad: Reinoa Unido-EE UU, 2025:
Cines: Antiguo Berri, Príncipe, Garbera, Urbil, NIessen. Mendibil.
Duración: 105 minutos
Están emparentadas pero la actual no sigue a la anterior sino que ambas se basan, cada una a su manera, en la misma novela 'The War of the Roses', de Warren Adler (1981). Aunque no se haya visto recientemente, 'La guerra de los Rose' dejó huella y resulta inevitable establecer comparaciones. No tanto en cuestiones menores (Danny DeVito desarrolló un personaje de abogado matrimonialista narrador; en la nueva es ella la que pide el divorcio y exige primero quedarse con la casa...) como de tono. 'La guerra de los Rose' tenía un humor negrísimo y desesperanzado hacia el matrimonio, mientras que 'Los Rose' está espolvoreada de amargura pero es más ligera y romántica. La diferencia la marca el salto desde la imagen de unos esposos desolados colgados de una gran lámpara de cristal a la pequeña lámpara que cae ahora sobre una mesa.
Considerada independientemente, 'Los Rose' tiene elementos a favor y en contra. Por un lado, merece la pena verla por el arrollador poderío de los actorazos británicos Olivia Colman y Benedict Cumberbatch. Es un placer maligno escucharles decir crueldades con sarcasmo y complicidad, y dirigirse afiladas puyas el uno al otro (aunque la química entre ellos sea algo limitada). Por otro, recorre la propuesta una irregularidad en el tono, el fondo y el ritmo que, unido al recuerdo de 'La guerra de los Rose', deja esta comedia ácida algo por debajo de donde podría haber estado.
