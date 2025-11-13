Crítica de 'Recién nacidas': El peso de la maternidad

Recuerdan 'La maternal', aquella película de Pilar Palomero, con una chica menor de edad que tiene un bebé e intenta situarse en esa maternidad inesperada ... dentro de un centro con otras compañeras en igual situación?

Valoración Datos Dirección y guion: ean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne.

Intérpretes: Elsa Houben, Babette Verbeek, Janaina Halloy, Lucie Laruelle.

Fotografía: Benoît Dervaux.

Bélgica-Francia 2025.

Cine: Antiguo Berri.

Duración: 104 minutos.

'Recién nacidas' aborda el mismo tema, la maternidad que llega cuando aún no se está preparada para ella. Es como 'La maternal' realizada por los hermanos Dardenne, clásicos del cine social europeo. Jean-Pierre y Luc Dardenne tenían escrito un primer guion sobre una chica joven que quedaba embarazada cuando, para documentarse, visitaron un centro de acogida a jóvenes madres. Volvieron una y otra vez, enganchados a lo que les contaban el director, un sicólogo, el resto del personal y las usuarias del hogar. Tiraron su guion a la basura y decidieron contar la vida de varias de esas chicas, no siguiendo casos concretos sino creando personajes de la suma de circunstancias de unas y otras.

La película mantiene ese aire cercano al documental del cine de los Dardenne. Aunque las chicas son actrices y los personajes no son reales, se rodó en el centro maternal y con una vocación de verismo. 'Recién nacidas' (el foco está en las madres, no en los bebés, y es más adecuado el título original francés, 'Jeunes mères') rezuma realidad pero no puede evitar tener algo de catálogo de desgracias. Aquí seguimos a una chica a la que le cuesta asumir que su novio no se implicará en la crianza de su bebé, a otra que necesita conectar con la madre biológica que le abandonó para conseguir ser ella madre, la de más allá que deberá enfrentarse al historial de alcoholismo y malos tratos de su casa materna...

Los Dardenne miran sin juzgar a estas muchachas en situaciones precarias, a las que se les ha añadido la difícil decisión de criar a sus bebés o darlos en adopción.