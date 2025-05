Crítica de 'Presunción de inocencia': El abogado obsesionado

Comenta Compartir

Si a usted no le gustan las películas 'de juicios', le aconsejamos que deje de leer esta crítica y no vaya a ver 'Presunción de ... inocencia'. De nada. Hasta otra. Si a usted le va el cine judicial pero busca innovaciones en el género, siga leyendo, pero sepa que acaso decida no ver esta cinta que puede hacerse demasiado clásica, demasiado sobria, demasiado al viejo estilo.

Valoración Datos Dirección: Daniel Auteuil.

Guion: Daniel Auteuil y Steven Mitz, sobre un libro de Jean-Yven Moyart.

Intérpretes: Daniel Auteuil, Grégory Gadebois, Sidse Babett Knudsen.

Fotografía: Jean-François Hensgens.

Música: Gaspar Claus. Francia, 2024.

Cine: Príncipe. Duración: 115 m. A otros aficionados al cine 'de juicios' precisamente nos agrada la forma en que una 'vaca sagrada' de la interpretación francesa, Daniel Auteuil (quien dirige por sexta vez) coge el esquema del género y, sin darle la vuelta, modificarlo ni traicionarlo, consigue hacer una nueva entrega de cine sólido. Con él, una vez más, volvemos a conocer a una galería de personajes (con su humanidad y su misterio; ¿nos entusiasmamos si hasta creemos olfatear cierto aire a Simenon?), volvemos a disfrutar de los enfrentamientos en la sala de vistas, volvemos a estar en vilo con el juego de las inocencias y culpabilidades. Incluso si desatiende a algunos personajes secundarios (qué pena ver a Sidse Babett Knudsen -'Borgen'- en un rol meramente funcional), incluso si Auteuil está extremadamente contenido como actor y como realizador, incluso si nadie entiende los insertos de imágenes taurinas, 'Presunción de inocencia' funciona. Atrapa con su historia de un reo (Gregory Gadebois), que es un hombre simplón y buenazo, preocupado por sus hijos pero acusado de la muerte de su esposa alcohólica, y el abogado veterano (Auteuil) que se obsesiona por salvarle. A la vieja usanza y con calma, el largometraje atrapa a los aficionados con su juego clásico y añade una pertinente reflexión sobre las limitaciones de una justicia que, entre un mar de dudas, mentiras, probabilidades y confusas pruebas, debe tomar una decisión.

